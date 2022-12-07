Без світла в мінус 17: в "Укренерго" розповіли про ситуацію з електроенергією після обстрілів

Найскладніша ситуація на сході країни – ворог увечері у вівторок, 6 грудня, повторно обстріляв одразу кілька об'єктів енергетичної інфраструктури.

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Черговий ракетний обстріл Росії залишив без світла частину українських областей. Проблему ускладнює те, що в цих регіонах температура повітря опустила нижче за 17 градусів, повідомляє пресслужба "Укренерго".

Крім того, у вівторок, 6 грудня, росіяни повторно обстріляли деякі енергооб'єкти на території України.

"Зберігається складна ситуація на сході країни — ворог увечері у вівторок, 6 грудня повторно обстріляв одразу кілька об'єктів енергетичної інфраструктури, тоді як температура в цьому регіоні досягла позначки -17 С. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонтні роботи", — сказано у повідомленні "Укренерго".

Наразі фахівці ліквідовують наслідки ракетної атаки у Київській та Одеській областях, налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами.

"В енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит, усім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень", – зазначили енергетики.

Нагадаємо, 5 грудня ЗС РФ здійснили масований обстріл України, випустивши з кількох локацій у напрямку українських міст десятки крилатих ракет. Після оголошення повітряної тривоги вибухи пролунали в Одесі, Вінниці, Запоріжжі, Донецькій та Київській областях.

Тим часом українцям через часті відключення електроенергії дозволили менше платити за світло. Так, згідно з рішенням Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), деяким жителям країни нарахування за електроенергію здійснюватимуться не за нормативами споживання, а з урахуванням знижувального коефіцієнта.