Без света в минуc 17: в Укрэнерго рассказали о ситуации с электроэнергией после обстрелов

Самая сложная ситуация на востоке страны – враг вечером во вторник, 6 декабря, повторно обстрелял сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры.

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Очередные ракетные обстрелы России оставили без света часть украинских областей. Проблема усугубляется тем, что в этих регионах температура воздуха опустила ниже 17 градусов, сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Кроме того, во вторник, 6 декабря россияне повторно обстреляли некоторые энергообъекты на территории Украины.

"Сохраняется сложная ситуация на востоке страны – враг вечером во вторник, 6 декабря повторно обстрелял сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры, в то время как температура в этом регионе достигла отметки -17 С. В настоящее время продолжаются круглосуточные аварийно-ремонтные работы", – сказано в сообщении "Укрэнерго".

В настоящий момент специалисты ликвидируют последствия ракетной атаки в Киевской и Одесской областях, налаживают электроснабжение регионов по резервным схемам.

"В энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит, всем облэнерго доказаны лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений", – отметили энергетики.

Напомним, 5 декабря ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, выпустив из нескольких локаций в направлении украинских городов десятки крылатых ракет. После объявления воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе, Виннице, Запорожье, Донецкой и Киевской областях.

Тем временем украинцам из-за частых отключений электроэнергии разрешили меньше платить за свет. Так, согласно решению Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), некоторым жителям страны начисления за электроэнергию будут производиться не по нормативам потребления, а с учетом понижающего коэффициента.