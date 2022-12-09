Опалення та блекаут: хто і коли має зливати воду з опалювальних систем

За словами експертів, якщо вчасно не злити воду, труби та батареї замерзнуть, а систему водопостачання та водовідведення доведеться будувати заново. На це можуть піти роки та тисячі доларів із заощаджень самих громадян.

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Місцева влада в Україні готується до різних сценаріїв, зокрема — зливу води з опалювальних та водопровідних систем у ситуації неможливості швидкого відновлення електропостачання. Про це Фокус докладно розповідає у своєму огляді "Зливайте воду. Чи загрожує українським містам взимку комунальний армагеддон".

По-перше, пояснимо, для чого взагалі необхідно зливати воду із систем опалення та водопостачання багатоквартирних будинків у ситуації тривалої відсутності електроенергії. Йдеться не про планові та екстрені відключення, які наявні зараз, а про масштабний неконтрольований блекаут.

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг попереджає: "Якщо своєчасно не злити воду, труби та батареї замерзнуть, будуть пошкоджені, і систему водопостачання та водовідведення доведеться будувати заново, на що можуть піти роки та тисячі доларів із власних заощаджень громадян". Поки системи відновлюватимуть, повноцінно користуватися своєю нерухомістю люди не зможуть. Відповідно їм доведеться нести додаткові витрати на альтернативне житло.

Злив води із систем дозволяє зберегти майно та уникнути великих витрат, проте не обіцяє нічого хорошого у короткостроковій перспективі. Адже відновити опалення та водопостачання у будинках до весни буде дуже проблематично. Тобто вибирати доводиться між поганим та ще гіршим сценаріями.

[ + – ] Злив води із систем — складне рішення, проте це дозволить зберегти майно та уникнути великих витрат на ремонт Фото: fayetteheating.com

Для громадян, наляканих подібними перспективами, зараз актуальним є питання, хто, коли і за яких умов має зливати воду з усіх систем саме в їхньому будинку.

Вадим Литвин, голова правління Асоціації енергоаудиторів України, розповів у коментарі Фокусу, що таке рішення має приймати керуючий будинком, однак відповідний сигнал мають дати теплопостачальні організації або місцева влада, яка має повну інформацію про можливу тривалість відсутності енергопостачання.

Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України з муніципальних питань повідомляє, що комунальні служби вже надали відповідні техзавдання та необхідні інструкції обслуговуючим компаніям та готуються до різних сценаріїв.

Олександр Одинець, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради підтверджує, що у Львові головам ОСББ чи керуючим уже надали пам'ятку із рекомендаціями. Зі свого боку місто перебирає загальне оповіщення.

Тепер залишається відповісти на запитання, хто, власне, відкручуватиме вентиль. Як розповів Фокусу Олег Попенко, у Києві комунальні підприємства, які обслуговують близько 8 тис. будинків, вже сповістили про те, що із систем опалення доведеться зливати воду, якщо протягом доби у ситуації блекауту триматиметься температура близько -5. Проте, за словами Попенка, у розпорядженні комунальники мають лише 120-130 сантехніків, які зможуть злити воду в 8 тис. будинків лише за тиждень. Тобто є ризик не встигнути вжити необхідних заходів до промерзання та пошкодження комунікацій.

У подібній ситуації Олег Попенко рекомендує мешканцям столичних багатоповерхівок зробити наступні кроки:

за відсутності ОСББ вибрати серед мешканців відповідального, який підтримуватиме комунікації з представниками місцевого самоврядування з питань ЖКГ

знайти електрика-сантехніка, який за потреби оперативно виконає потрібні дії або, як мінімум, дасть поради по телефону

"У кожному будинку потрібно створити ініціативну групу чоловіків, які мають навчитися, як зливати воду із систем", — підтверджує Вадим Литвин.

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Фокус у своєму огляді "Зливайте воду. Чи загрожує українським містам взимку комунальний армагеддон" також розповідав про використання генераторів в українських містах. Раніше Фокус писав про те, як працює режим безмитного ввезення в Україну генератора та іншого енергетичного обладнання.