Покращений дрон SpyGun випробували в екстремальних умовах (відео)
Після першого етапу тестування військові озвучили зауваження і підказали, як удосконалити апарат.
Новий вітчизняний дрон SpyGun, який раніше направили на випробування українським військовим, пройшов тестування в екстремальних умовах. Підприємець і волонтер Юрій Голик написав подробиці на своїй сторінці у Facebook.
"Безпілотник SpyGun ("Шпигун") пройшов тестування українськими розвідниками на південно-східному напрямку країни", — написав Голик.
Він зазначив, що розробники врахували всі побажання бійців Збройних сил України, які ті висловили після пробної роботи з безпілотним літальним апаратом. У конструкцію техніки внесли корективи, після чого безпілотник добре показав себе на черговому тестуванні в екстремальних умовах.
"Сподіваємося, що завдання зробити дешевий і швидкий у виробництві безпілотник під задані розвідниками технічні характеристики ми вирішили", — резюмував волонтер.
Технічні характеристики безпілотника SpyGun
- час роботи — 120-160 хв;
- висота польоту — до 1500 м;
- швидкість — 90 км/год;
- режими — автоматичний і керований;
- розмах крила — 1,65 м;
- оснащення — курсова камера онлайн і Go-Pro, знімний бортовий носій;
- призначення — глибинна розвідка.
Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що на фронт вирушив прозорий український дрон SpyGun. Безпілотник призначений для глибинної розвідки в тилу противника і може працювати як в автоматичному, так і в керованому режимах.
А наприкінці липня в Україні випробували новий дрон STING A. Безпілотник може працювати як як дрон-розвідник, так і виконувати функції ударного БПЛА.