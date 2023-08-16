Китай показав у РФ майже точну копію іранського Shahed-136: розкрито характеристики (фото)

Китайська Cobtec спочатку представила свій Sunflower-200 у Білорусі, а за два місяці — у Росії, значно "покращивши".

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На російській виставці "Армія 2023", де представлені військові експонати "з дружніх країн", Китай продемонстрував свою версію сумнозвісного іранського Shahed-136, повідомляє Telegram-канал Moscow Calling. Дрон-камікадзе з Китаю називається Sunflower-200 і майже повністю повторює оригінальну іранську версію.

Варто зазначити, що на "Армія 2023" китайська Cobtec показала вдосконалену версію Sunflower-200. Якщо в травні на виставці MILEX-2023 у Мінську було представлено версію, яка може летіти на відстань до 1 500 кілометрів із боєзапасом у 20 кілограмів, то в Москві було заявлено, що дальність польоту збільшено до 2 000 кілометрів, а бойова частина становить 40 кілограмів. Щоправда, поки що Sunflower-200 можна побачити тільки на картинці та у вигляді моделей.

Модель пускової установки Sunflower-200 Фото: Telegram

За зовнішнім виглядом обидва дрони-камікадзе нічим не відрізняються — така ж конструкція з трикутними крилами. Розробники привезли на виставку модель пускової установки на базі вантажівки, яка нагадує контейнерну установку Shahed з рейковими напрямними.

Технічні характеристики китайської версії включають в себе максимальну вагу 175 кілограмів, бойову частину 40 кілограм, дальність польоту 2 000 кілометрів, максимальну швидкість 220 км/год. Запас ходу становить 12 годин, а паливний бак розрахований на 160 літрів пального.

Характеристики китайського дрона-камікадзе Sunflower-200 Фото: Telegram

Іранський оригінальний Shahed-136 може пролетіти 2 500 кілометрів і нести 50 кілограмів вибухівки. Його злітна маса становить 200 кілограмів.

Поки що немає жодної інформації про ракетний двигун, який використовується в Sunflower-200, але для Китаю це не проблема. Там існує велика лінійка компактних поршневих двигунів, якими можна оснастити будь-який подібний безпілотник.

Раніше Фокус розповідав, що РФ уже застосовує свої копії дронів-камікадзе Shahed 136. Міноборони Великої Британії стверджує, що Росія може отримати більше дронів-камікадзе для ударів по Україні, але їхнє виробництво сильно залежить від компонентів, які потрібно купувати в Ірану. А західні дослідники порівняли кілька версій іранських і російських "мопедів" і з'ясували, що у РФ повністю локалізували виробництво Shahed 136. Російська версія отримала назву "Герань-2".