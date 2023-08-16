РФ уже застосовує свої копії Shahed: що зміниться найближчими місяцями, — розвідка Британії

Росія може отримати більше дронів-камікадзе для ударів по Україні, але їх виробництво сильно залежить від компонентів, які потрібно купувати в Ірану.

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Російські військові найімовірніше почали виробляти власні дрони, створені на базі іранських безпілотних літальних апаратів Shahed. Така інформація з'явилася на офіційній сторінці Міністерства оборони Великої Британії у Twitter у середу, 16 серпня.

"Росія, ймовірно, прагне вийти на самозабезпечення ударними безпілотниками в найближчі місяці. Проте поки що Росія залишається залежною від комплектуючих і цілої зброї з Ірану, яку в основному доставляють через Каспійське море", — йдеться в повідомленні, створеному за інформацією британської розвідки.

Також, як зазначає відомство, власне виробництво з великою ймовірністю дасть змогу Росії налагодити більш надійні постачання OWA-UAV. Ефективність цієї зброї була різною, але Україна довела свою ефективність у нейтралізації більшості OWA-UAV, що прибувають.

Як Росія виробляє свою версію БПЛА Shahed

На початку липня 2023 року стало відомо, що в місті Єлабуга (Татарстан), вже збирають іранські дрони-камікадзе Shahed і завозять туди фахівців. На базі наявного заводу в Єлабузі, який вже займає 40 000 кв. м., планують розширити виробництво до 100 000 кв. м. А вже через два-три роки там планують освоїти виробництво бойової частини Shahed.

Комплектуючі повністю приходять з цієї країни й самостійно там нічого не розробляють, а поки що тільки збирають. Але в майбутньому там може з'явитися і цех із власної розробки та копіювання, адже місцеві оголошення рясніють вакансіями для "фахівців із дронів зі знанням фарсі".

Водночас журналісти-розслідувачі Financial Times з'ясували, що російський завод із виробництва безпілотників Shahed базуватиметься в Татарстані під прикриттям компанії "Альбатрос" із виробництва сільськогосподарських дронів.

Журналісти-розслідувачі видання зазначають, що останніми місяцями активність на російському підприємстві зросла, а бізнес-парк, де воно розташоване, розпочав набір інженерів з БПЛА і фахівців, які володіють фарсі та здатні перекладати "технічну документацію". У соцмережах виявлено десятки оголошень про роботу в "Альбатрос", зокрема на такі посади, як "директор із виробництва БПЛА", "конструктор БПЛА" і "головний технолог БПЛА". У деяких із них прямо зазначено, що ця посада передбачає координацію з Міністерством оборони Росії з питань проєктування.

Нагадаємо, на початку серпня експерти вказали на відмінності російських дронів "Герань" від іранських Shahed. Західні дослідники порівняли кілька версій іранських і російських безпілотників і з'ясували, що в РФ повністю локалізували виробництво Shahed 136.

А 4 липня експерт Інституту ім. Олександра Поля Павло Вернівський написав про те, що Україну атакують нові дрони, зроблені на заводі в РФ. На уламках Shahed, які прилетіли в перші дні місяця, українські фахівці помітили незвичайні серійні номери.