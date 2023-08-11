Росія збирає дрони Shahed по-своєму: експерти знайшли відмінності

Західні дослідники порівняли кілька версій іранських і російських "мопедів" і з'ясували, що у РФ повністю локалізували виробництво Shahed 136.

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Маючи можливість протягом липня ознайомитися зі збитими дронами-камікадзе "Герань-2", міжнародні дослідники з Conflict Armament Research дійшли висновку, що Росія тепер самостійно виробляє іранські безпілотники, змінивши їхні деякі компоненти та структуру.

Наприклад, за даними аналітиків, внутрішність корпусу позбулася так званої "бджолиної" структури, тобто всередині дрон став простішим. Змінився і навігаційний блок: БПЛА серії Shahed використовують масив із чотирьох антен, прикріплених до опорної плити, яка під'єднана до блоку супутникової навігації, але фізично відокремлена від нього, а п'ята антена працює незалежно. "Герань-2" має ті самі характеристики, але з чотирма основними антенами, розташованими як частина блоку супутникової навігації, всередині корпусу.

Ліворуч частина корпусу Shahed 136, праворуч Герань-2 Фото: CAR

Так само, російська копія отримала вітчизняний навігаційний модуль "Комета", який зі свого боку інтегрований в основний блок супутникової навігації "Б-105". Аналогічні модулі дослідники виявили в шести дронах "Орлан-10" і одному безпілотнику "Форпост-П", які були збиті українською ППО у 2022 році. Усі ці модулі було вироблено в період із 2020 по 2022 рік.

Модуль "Комета" використовується не тільки в Герань-2, а й у дронах Орлан-10 Фото: CAR

Фахівці виявили наявність блоків управління польотом B-101, які можуть дозволити російському аналогу працювати в умовах, коли супутниковий сигнал погіршується, як і у випадку з Shahed 136. Це означає, що обидва варіанти дрона можуть розраховувати свій шлях незалежно від сигналу GPS, хоча точність при цьому страждає.

При цьому експерти зазначають, що повністю зібрати "Герань-2" з російських комплектуючих в агресора не виходить. Експерти знайшли понад 100 компонентів 22 різних компаній, що базуються в 7 країнах, включно з Китаєм, Швейцарією і США. Аналітики до кінця свого розслідування не хочуть оприлюднювати назви компаній, поки не з'ясують подробиці доступу до цих комплектуючих.

Розташування навігаційних антен (зліва Shahed 136) майже ідентичне Фото: CAR

Загалом, експерти дійшли висновку, що РФ перейняла принципи роботи та пристрої Shahed 136, спростивши при цьому його функціонування шляхом поєднання нових рішень з наявними, які пройшли бойові випробування в іншому озброєнні системи. У результаті, на думку аналітиків, окупанти, найімовірніше, зможуть швидко виробляти нові дрони-камікадзе.

Раніше Фокус у своєму матеріалі докладно розповідав, як у Татарстані готуються виробляти іранські Shahed 136. Причому, за деякими даними, виробництво вже запущено і діє.