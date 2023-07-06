"Уже щосили збирають": дослідники з'ясували, як РФ виробляє дрони Shahed

Зараз дрони-камікадзе на секретному заводі в Єлабузі роблять з уже готових комплектуючих, але незабаром росіяни планують налагодити виробництво власних комплектуючих і боєголовок.

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У Татарстані, в місті Єлабуга, вже збирають іранські дрони-камікадзе Shahed і завозять туди фахівців. Журналісти опозиційного російського видання "Настоящее время" з посиланням на колег зі ЗМІ "Протокол", а також YouTube-каналу "Разворот" опублікували ще більше цікавих подробиць про спільний російсько-іранський проєкт.

Що відомо про секретний завод із виробництва Shahed

За словами співведучого ютуб-каналу "Разворот" Антона Рубіна, на базі наявного заводу в Єлабузі, який вже займає 40 000 кв. м., планують розширити виробництво до 100 000 кв. м. Єлабуга є так званою "особливою економічною зоною" і саме там до таких масштабів і розшириться таємне підприємство з виробництва іранських БПЛА. А вже через два-три роки там планують освоїти виробництво бойової частини Shahed.

"Не збиратимуть, а вже щосили збирають. Як дізналися? Спілкувалися з людьми, які безпосередньо з цим пов'язані", — каже Антон.

Комплектуючі повністю приходять з цієї країни й самостійно там нічого не розробляють, а поки що тільки збирають. Але в майбутньому, як писав Фокус, там може з'явитися і цех з власної розробки та копіювання, адже місцеві оголошення рясніють вакансіями для "фахівців із дронів зі знанням фарсі".

"Сьогодні — це повний конструктор і про власне виробництво там, звісно, не йдеться. Це збірка з уже наявних запчастин. Але, вони планують за два-три роки перейти від збірки на території Росії саме до виробництва", — сказав в інтерв'ю журналістам Антон Рубін. "Найскладніше — це бойова частина, як не дивно це звучить. Бойову частину, я думаю, зможуть освоїти тільки роки через два-три", — зазначає журналіст.

У майбутньому, на думку аналітиків "Розвороту", іранські комплектуючі збираються замінити вітчизняними.

Чим розплачуватиметься Росія з іранцями

У своєму розслідувальному матеріалі журналісти "Разворота" вказують, що отримали інсайдерську інформацію, згідно з якою Іран вимагав від Росії оплати в найтвердішій валюті — в золоті. Однак у підсумку зійшлися на оплаті в доларах, оскільки брати рублями за свої послуги та комплектуючі Іран навідріз відмовився.

На думку дослідників, причина полягає в тому, що Іран перебуває під санкціями та потребує універсальної валюти, яку визнають у всьому світі, а російський рубль до таких не належить. До того ж Ірану просто нічого закуповувати у РФ у таких величезних кількостях за рублі.

Але навіть у рублевому еквіваленті з оплатою виникли проблеми. Виявляється, в уряду не знайшлося необхідних 80 млрд рублів для старту проєкту, тому виділили лише 30 млрд, а решту 50 млрд "вишукають" за допомогою місцевої влади за підтримки Андрія Костіна, керівника банку ВТБ (75,5% акцій належить державі).

Надалі журналісти каналу "Розворот" збираються висвітлювати всі подробиці виробництва іранських дронів. Вони хочуть невдовзі поговорити з працівниками заводу та поцікавитися: що мотивує їх робити безпілотники, які атакують мирні українські міста.

Розслідування журналістів каналу "Разворот" про іранські дрони в Росії

Раніше Фокус писав, як під прикриттям фабрики зі збору "сільськогосподарських дронів" у Татарстані збирають дрони-камікадзе з Ірану. Це не менш важливе і цікаве розслідування журналістів Financial Times.