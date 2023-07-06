"Уже вовсю собирают": исследователи выяснили, как РФ производит дроны Shahed

Сейчас дроны-камикадзе на секретном заводе в Елабуге делают из уже готовых комплектующих, но вскоре россияне планируют наладить производство собственных комплектующих и боеголовок.

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В Татарстане, в городе Елабуга, уже собирают иранские дроны-камикадзе Shahed и завозят туда специалистов. Журналисты оппозиционного российского издания "Настоящее время" со ссылкой на коллег из СМИ "Протокол", а также YouTube-канала "Разворот" опубликовали еще больше интересных подробностей о совместном российско-иранском проекте.

Что известно о секретном заводе по производству Shahed

По словам соведущего ютуб-канала "Разворот" Антона Рубина, на базе существующего завода в Елабуге, который уже занимает 40 000 кв. м., планируют расширить производство до 100 000 кв. м. Елабуга является так называемой "особой экономической зоной" и именно там до таких масштабов и расширится тайное предприятие по производству иранских БПЛА. А уже через два-три года там планируют освоить производство боевой части Shahed.

"Не будут собирать, а уже вовсю собирают. Как узнали? Общались с людьми, которые непосредственно с этим связаны", — говорит Антон.

Комплектующие полностью приходят из этой странны и самостоятельно там ничего не разрабатывают, а пока что только собирают. Но в будущем, как писал Фокус, там может появиться и цех по собственной разработке и копированию, ведь местные объявления пестрят вакансиями для "специалистам по дронам со знанием фарси".

"Сегодня — это полный конструктор и собственном о производстве там речь, конечно, не идет. Это сборка из уже имеющихся запчастей. Но, они планируют за два-три года перейти от сборки на территории России именно к производству", — сказал в интервью журналистам Антон Рубин. "Самое сложное – это боевая часть, как ни странно это звучит. Боевую часть, я думаю, смогут освоить только года через два-три", — отмечает журналист.

В будущем, по мнению аналитиков "Разворота", иранские комплектующие собираются заменить отечественными.

Чем будет расплачиваться Россия с иранцами

В своем расследовательском материале журналисты "Разворота" указывает, что получили инсайдерскую информацию, согласно которой Иран потребовал от России оплаты в самой твердой валюте – в золоте. Однако в итоге сошлись на оплате в долларах, поскольку брать рублями за свои услуги и комплектующие Иран наотрез отказался.

По мнению исследователей, причина заключается в том, что Иран находится под санкциями и нуждается в универсальной валюте, которую признают во всем мире, а российский рубль к таким не относится. К тому же, Ирану просто нечего закупать в РФ в таких огромных количествах за рубли.

Но даже в рублевом эквиваленте с оплатой возникли проблемы. Оказывается, у правительства не нашлось необходимых 80 млрд рублей для старта проекта, поэтому выделили всего 30 млрд, а остальные 50 млрд будут "изысканы" с помощью местных властей при поддержке Андрея Костина, управляющего банком ВТБ (75,5% акций принадлежит государству).

В дальнейшем журналисты канала "Разворот" собираются освещать все подробности производства иранских дронов. Они хотят вскоре поговорить с работниками завода и поинтересоваться: что мотивирует их делать беспилотники, которые атакуют мирные украинские города.

Расследование журналистов канала "Разворот" об иранских дронах в России

Ранее Фокус писал, как под прикрытием фабрики по сбору "сельскохозяйственных дронов" в Татарстане собирают дроны-камикадзе из Ирана. Это не менее важно и интересное расследование журналистов Financial Times.