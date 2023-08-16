Китай показал в РФ почти точную копию иранского Shahed-136: раскрыты характеристики (фото)

Китайская Cobtec сначала представила свой Sunflower-200 в Беларуси, а через два месяца — в России, значительно "улучшив".

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На российской выставке "Армия 2023", где представлены военные экспонаты "из дружественных стран", Китай продемонстрировал свою версию печально известного иранского Shahed-136, сообщает Telegram-канал Moscow Calling. Дрон-камикадзе из Китая называется Sunflower-200 и почти полностью повторяет оригинальную иранскую версию.

Стоит отметить, что на "Армия 2023" китайская Cobtec показала усовершенствованную версию Sunflower-200. Если в мае на выставке MILEX-2023 в Минске была представлена версия, которая может лететь на расстояние до 1 500 километров с боезапасом в 20 килограмм, то в Москве было заявлено, что дальность полета увеличена до 2 000 километров, а боевая часть составляет 40 килограмм. Правда, пока Sunflower-200 можно увидеть только на картинке и в виде моделей.

Модель пусковой установки Sunflower-200 Фото: Telegram

По внешнему виду оба дрона-камикадзе ничем не отличаются — такая же конструкция с треугольными крыльями. Разработчики привезли на выставку модель пусковой установки на базе грузовика, которая напоминает контейнерную установку Shahed с рельсовыми направляющими.

Технические характеристики китайской версии включают в себя максимальный вес 175 килограмм, боевую часть 40 килограмм, дальность полета 2 000 километров, максимальную скорость 220 км/ч. Запас хода составляет 12 часов, а топливный бак рассчитан на 160 литров горючего.

Характеристики китайского дрона-камикадзе Sunflower-200 Фото: Telegram

Иранский оригинальный Shahed-136 может пролететь 2 500 километров и нести 50 килограмм взрывчатки. Его взлетная масса составляет 200 килограмм.

Пока нет никакой информации о ракетном двигателе, который используется в Sunflower-200, но для Китая это не проблема. Там существует большая линейка компактных поршневых двигателей, которыми можно оснастить любой подобный беспилотник.

Ранее Фокус рассказывал, что РФ уже применяет свои копии дронов-камикадзе Shahed 136. Минобороны Великобритании утверждает, что Россия может получить больше дронов-камикадзе для ударов по Украине, но их производство сильно зависит от компонентов, которое нужно покупать у Ирана. А западные исследователи сравнили несколько версий иранских и российских "мопедов" и выяснили, что в РФ полностью локализовали производство Shahed 136. Российская версия получила название "Герань-2".