Китай разрабатывает для России ударный беспилотник наподобие Shahed, — Bloomberg

Американские чиновники опасаются, что Китай может производить беспилотник, подобный "шахеду", гораздо быстрее, чем Иран или Россия. Кроме того, Пекин таким образом приближается к предоставлению летальной помощи РФ, от которой предостерегали западные чиновники.

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Китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранскую модель Shahed, которыми РФ атакует территорию Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

По данным журналистов, компании провели переговоры о сотрудничестве в 2023 году. Целью было поставлено копирование иранского беспилотника Shahed. А уже в 2024 году эти же компании начали разрабатывать и тестировать разработанную версию.

"Предоставление России ударного беспилотника типа "шахед" будет означать углубление поддержки Пекином России, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны США и их союзников", — говорится в материале.

Чиновники не назвали тип разрабатываемого беспилотника, но китайские оборонные сайты и несколько СМИ сообщили, что страна разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который описывается как похожий внешне на иранский беспилотник Shahed 136.

Один из собеседников Bloomberg сказал, что Китай пока думает, присылать ли полностью построенные беспилотные летательные аппараты, однако уже присылает комплекты, которые можно переоборудовать в ударные дроны.

По словам чиновников, одно из опасений заключается в том, что Китай может производить беспилотник, подобный "шахеду", гораздо быстрее, чем Иран или Россия.

В то же время источники Bloomberg заявили, что Китай пока воздерживается от прямого предоставления оружия и артиллерии.

Напомним, 2 июля аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) заявили, что Китай шпионит за США, используя территорию Кубы.

В этот же день издание Politico обнародовало материал, в котором говорится о том, что Дональд Трамп размышляет над сделкой с Россией по территориям Украины.