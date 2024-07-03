Китай розробляє для Росії ударний безпілотник на зразок Shahed, — Bloomberg

Американські чиновники побоюються, що Китай може виробляти безпілотник, подібний до "шахеда", набагато швидше, ніж Іран чи Росія. Крім того, Пекін таким чином наближається до надання летальної допомоги РФ, від якої застерігали західні чиновники.

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Китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранську модель Shahed, якими РФ атакує територію України. Про це пише Bloomberg з посиланням на європейських чиновників.

За даними журналістів, компанії провели переговори про співпрацю у 2023 році. За мету було поставлено копіювання іранського безпілотника Shahed. А вже у 2024 році ці ж компанії почали розробляти і тестувати розроблену версію.

"Надання Росії ударного безпілотника типу "шахед" означатиме поглиблення підтримки Пекіном Росії, попри неодноразові попередження з боку США та їхніх союзників", — йдеться у матеріалі.

Чиновники не назвали тип розроблюваного безпілотника, але китайські оборонні сайти і кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який описується як схожий зовні на іранський безпілотник Shahed 136.

Один із співрозмовників Bloomberg сказав, що Китай поки що думає, чи надсилати повністю побудовані безпілотні літальні апарати, проте вже надсилає комплекти, які можна переобладнати в ударні дрони.

За словами чиновників, одне з побоювань полягає в тому, що Китай може виробляти безпілотник, подібний до "шахеда", набагато швидше, ніж Іран чи Росія.

Водночас джерела Bloomberg заявили, що Китай наразі утримується від прямого надання зброї та артилерії.

Нагадаємо, 2 липня аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) заявили, що Китай шпигує за США, використовуючи територію Куби.

У цей же день видання Politico оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Дональд Трамп міркує над угодою з Росією щодо територій України.