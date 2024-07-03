Китай шпигує за США, використовуючи територію Куби, — аналітики CSIS (фото)

Як зазначили аналітики, Китай має чотири активні об'єкти на Кубі, здатні проводити операції з електронного спостереження. Ці об'єкти дають можливість відстежувати радіотрафік і потенційно перехоплювати дані, що передаються американськими супутниками.

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Китай використовує чотири великі об'єкти електронної та сигнальної розвідки на Кубі, щоб шпигувати за США. Про це йдеться у матеріалі Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

"Китай має доступ до численних шпигунських об'єктів на Кубі. Хоча діяльність Китаю на острові залишається оповитою таємницею, супутникові знімки, проаналізовані CSIS, надають найновішу і найповнішу оцінку того, де, найімовірніше, діє Китай", — йдеться у матеріалі.

За даними аналітиків, Китай має чотири активні об'єкти на Кубі, здатні проводити операції з електронного спостереження. Вони розташовані у таких місцях:

Бехукаль, найбільший, на пагорбах з видом на Гавану;

Ель-Салао, на східному краю Куби;

Вахей, за 10 км на північ від Бехукаля;

Калабазар.

Зростання обладнання для космічного моніторингу на таких об'єктах, як Бехукаль і Калабазар, є помітним з огляду на те, що Куба не має власних супутників або космічної програми.

За даними CSIS, навіть обмежений доступ до цього обладнання надасть Китаю набагато більші можливості для моніторингу.

"Розташована менш ніж за 100 миль на південь від Флориди, Куба має вигідне розташування для спостереження за чутливими комунікаціями і діяльністю в регіоні, в тому числі американських військових", — зазначено у матеріалі.

Зокрема, системи ELINT і радіолокаційні системи, які, можливо, були встановлені в Бехукалі в останні роки, знаходяться в межах досяжності для моніторингу запусків ракет з мису Канаверал і Космічного центру НАСА ім. Кеннеді.

"Кубинські об'єкти також нададуть можливість відстежувати радіотрафік і потенційно перехоплювати дані, що передаються американськими супутниками, коли вони проходять над високочутливими військовими об'єктами на півдні Сполучених Штатів", — йдеться у матеріалі CSIS.

Нагадаємо, 2 липня видання NRK повідомило, що громадянин Норвегії був заарештований за спробу шпигунства на користь Китаю.