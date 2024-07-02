У Норвегії вперше затримали норвежця за шпигунство на користь Китаю

Сам норвежець і його адвокати заперечують, що він був китайським агентом. У місцевій службі безпеки вважають, що Китай полює за технологіями.

Related video

Громадянин Норвегії був заарештований за спробу шпигунства на користь Китаю. Захист чоловіка стверджує, що він заперечує, що був китайським агентом. Його взяли під варту на чотири тижні із забороною на побачення і листування. Про це повідомляє NRK.

Старший радник Норвезької служби безпеки (PST) Ейрік Веум повідомив, що громадянину Норвегії висунули звинувачення в серйозній розвідувальній діяльності, пов'язаній із розголошенням державної таємниці. Його заарештували після поїздки в Китай.

Сам чоловік заперечує всі звинувачення. У посольстві КНР у Норвегії повідомили, що обізнані про інцидент, і тому поки що не бажають давати жодних коментарів.

Раніше в посольстві повідомляли, що підозри на адресу КНР "є стигматизацією нормального співробітництва та обміну між Китаєм і Норвегією".

"У Норвегії є китайські суб'єкти, які отримали доступ до конфіденційної інформації за допомогою досліджень", — каже Том Ресет, доцент Норвезької академії оборони (FHS).

Новим є те, що це перший випадок, коли громадянина Норвегії заарештовують за шпигунство на користь Китаю, додає Ресет.

На його думку, Китай зацікавили ті технології, де Норвегія досягла успіхів. Це морська та оборонна сфера.

У своїх прогнозах на 2024 рік PST позначила Китай як основну із загроз з погляду розвідувальної діяльності проти інтересів Норвегії, оскільки Китай прагне нарощувати контроль над ланцюжками поставок і посилювати вплив в Арктиці.

PST припускала, що Китай, як і Росія, намагатиметься отримати норвезькі технології через кібероперації та вербування агентів.

Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що в Німеччині заарештували громадян одразу трьох держав, які збирали інформацію про українця. Ці арешти стали ще одним випадком у низці справ про шпигунство, які відкрили в Німеччині останніми місяцями. Наразі розслідують справу про російський план диверсій на військових об'єктах США, справу відкрито проти співробітника законодавця ЄС, його підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.