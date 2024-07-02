В Норвегии впервые задержали норвежца за шпионаж в пользу Китая

Сам норвежец и его адвокаты отрицают, что он был китайским агентом. В местной службе безопасности считают, что Китай охотится за технологиями.

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Гражданин Норвегии был арестован за попытку шпионажа в пользу Китая. Защита мужчины утверждает, что он отрицает, что был китайским агентом. Его заключили под стражу на четыре недели с запретом на свидания и переписку. Об этом сообщает NRK.

Старший советник Норвежской службы безопасности (PST) Эйрик Веум сообщил, что гражданину Норвегии были предъявлены обвинения в серьезной разведывательной деятельности, связанной с разглашением государственной тайны. Он был арестован после поездки в Китай.

Сам мужчина отрицает все обвинения. В посольстве КНР в Норвегии сообщили, что осведомлены об инциденте, и потому пока не желают давать никаких комментариев.

Ранее в посольстве сообщали, что подозрения в адрес КНР "являются стигматизацией нормального сотрудничества и обмена между Китаем и Норвегией".

"В Норвегии есть китайские субъекты, которые получили доступ к конфиденциальной информации посредством исследований", — говорит Том Ресет, доцент Норвежской академии обороны (FHS).

Новым является то, что это первый случай, когда гражданина Норвегии арестовывают за шпионаж в пользу Китая, добавляет Ресет.

По его мнению, Китай заинтересовали те технологии, где Норвегия достигла успехов. Это морская и оборонная сфера.

В своих прогнозах на 2024 год PST обозначила Китай как основную из угроз с точки зрения разведывательной деятельности против интересов Норвегии, поскольку Китай стремится наращивать контроль над цепочками поставок и усиливать влияние в Арктике.

PST предполагала, что Китай, как и Россия, будет пытаться получить норвежские технологии через кибероперации и вербовку агентов.

Напомним, 21 июня стало известно, что в Германии арестовали граждан сразу трех государств, которые собирали информацию об украинце. Эти аресты стали еще одним случаем в череде дел о шпионаже, которые открыли в Германии в последние месяцы. Сейчас расследуют дело о российском плане диверсий на военных объектах США, дело открыто против сотрудника законодателя ЕС его подозревают в шпионаже в пользу Китая.