Китай шпионит за США, используя территорию Кубы, — аналитики CSIS (фото)

Как отметили аналитики, Китай имеет четыре активных объекта на Кубе, способных проводить операции по электронному наблюдению. Эти объекты дают возможность отслеживать радиотрафик и потенциально перехватывать данные, передаваемые американскими спутниками.

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Китай использует четыре крупных объекта электронной и сигнальной разведки на Кубе, чтобы шпионить за США. Об этом говорится в материале Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

"Китай имеет доступ к многочисленным шпионским объектам на Кубе. Хотя деятельность Китая на острове остается окутанной тайной, спутниковые снимки, проанализированные CSIS, предоставляют самую новую и полную оценку того, где, скорее всего, действует Китай", — говорится в материале.

По данным аналитиков, Китай имеет четыре активных объекта на Кубе, способных проводить операции по электронному наблюдению. Они расположены в таких местах:

Бехукаль, самый большой, на холмах с видом на Гавану;

Эль-Салао, на восточном краю Кубы;

Вахей, в 10 км к северу от Бехукаля;

Калабазар.

Рост оборудования для космического мониторинга на таких объектах, как Бехукаль и Калабазар, заметен, учитывая, что Куба не имеет собственных спутников или космической программы.

По данным CSIS, даже ограниченный доступ к этому оборудованию предоставит Китаю гораздо большие возможности для мониторинга.

"Расположенная менее чем в 100 милях к югу от Флориды, Куба имеет выгодное расположение для наблюдения за чувствительными коммуникациями и деятельностью в регионе, в том числе американских военных", — указано в материале.

В частности, системы ELINT и радиолокационные системы, которые, возможно, были установлены в Бехукале в последние годы, находятся в пределах досягаемости для мониторинга запусков ракет с мыса Канаверал и Космического центра НАСА им.

"Кубинские объекты также предоставят возможность отслеживать радиотрафик и потенциально перехватывать данные, передаваемые американскими спутниками, когда они проходят над высокочувствительными военными объектами на юге Соединенных Штатов", — говорится в материале CSIS.

Напомним, 2 июля издание NRK сообщило, что гражданин Норвегии был арестован за попытку шпионажа в пользу Китая.