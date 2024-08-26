Рідкісне відео роботи "Панцир С-1" на даху зняли в Московській області (відео)

Раніше система "Панцир" уже була помічена в Московській області, такі системи стали встановлювати на будівлях та інших високих об'єктах навесні 2023 року, після перших ударів українських дронів по столиці РФ.

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У котеджному селищі "Ромашково-21", що в Московській області, місцевий житель зняв на відео роботу системи ППО "Панцир С-1", встановленої на вежі. Про це пише "Радіо Свобода".

Раніше цей "Панцир" уже був помічений, а в Московській області такі системи стали встановлювати на будівлях та інших високих об'єктах після перших ударів українських дронів по столиці РФ навесні 2023 року.

Ролик поширений одним із російських пропагандистських каналів, дата знімання не встановлена, водночас 21 серпня московський градоначальник Сергій Собянін заявляв, за його словами, про "одну з наймасштабніших атак безпілотників" на Москву. Тоді Міноборони РФ повідомляло про 11 збитих безпілотників, про руйнування або ж про постраждалих відомостей не надходило.

Панцир С-1

Панцир С-1

Ракетна система "Панцир С-1" (у класифікації НАТО SA-22 Greyhound ("англійська борза") — це сімейство самохідних комплексів середньої дальності з ракетами класу "земля — повітря".

Система ППО складається з трьох компонентів: пускова установка, радар на військовій вантажівці та командний пункт.

"Панцир С-1" розроблявся для забезпечення протиповітряної оборони промислових об'єктів та адміністративних установ. Комплекс може використовуватися проти літаків, вертольотів, крилатих ракет і БПЛА. "Панцир" також забезпечує захист екіпажам ППО від атак високоточної зброї противника, особливо на наднизькій висоті.

Нагадаємо, що 26 серпня над Києвом збили приблизно 20 російських дронів. Керівництво регіону розповіло про стан дамби та руйнування.

Раніше, 21 серпня, стало відомо про те, що російські війська застосували на передовій оновлену версію системи "Панцир-СМ-СВ" — з ракетами двох типів і шасі для бездоріжжя.