"США управляют войной": Лавров отреагировал на возможные поставки Украине дальнобойных ракет

По словам главы российского МИД, Украину готовили к тому, чтобы она "своими руками и телами" нанесла стратегическое поражение России.

Related video

Возможные поставки для ВСУ американских дальнобойных ракет будут свидетельствовать о том, что Украину много лет готовили как инструмент для нанесения стратегического поражения России. И несмотря на заявления Вашингтона, именно США "управляют войной" в Украине. Об этом 17 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главного российского дипломата, Украину готовили к тому, чтобы "ее руками и телами" вести борьбу с Россией.

"Происходит то, что Украину долгие годы готовили к тому, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Чтобы они (США, — прим. ред) не говорили, они управляют этой войной", — заявил Лавров в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Министр добавил, что кроме поставок вооружения и боеприпасов американцы предоставляют Киеву разведывательные данные и данные со спутников.

"Они ведут против нас войну", — заключил Лавров.

Важно

"Они приближаются": США могут впервые передать Украине ракеты ATACMS, – СМИ

Напомним, что речь идет о возможных поставках украинским вооруженным силам дальнобойных ракет ATACMS. Несмотря на колебания в Вашингтоне по этому вопросу, по мнению обозревателей The Wall Street Journal, Соединенные Штаты близки к положительному его решению. По данным журналистов, этой осенью в Белом доме "по-новому взглянут на поставку армейской тактической ракетной системы" ATACMS.