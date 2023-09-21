Вибухи в кількох регіонах: окупований Крим зазнав масованої атаки БПЛА, — соцмережі (відео)
Повідомляють, що наліт БПЛА почався приблизно опівночі. Про вибухи повідомляли жителі Євпаторії, Сімферополя, Севастополя, Сак, Новофедорівки та інших населених пунктів півострова.
У ніч на 21 вересня, приблизно о 00:07, в окупованому Росією Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про гуркіт у районі Євпаторії, пише Telegram-канал "Кримський вітер".
Потім адміністратори повідомили про масовий наліт дронів на півострів.
"Підписники повідомляють, що літають дрони — наліт на аеродром у Новофедорівці, лунають вибухи — їх чують також у Євпаторії та Саках. Також, імовірно, працює росПВО — стріляє "Панцир-С1", — йдеться в повідомленні.
Пізніше канал повідомив про вибухи в Севастополі, в Чорноморському, Саках, а також під Сімферополем.
"У районі с. Молочне — с. Затишне під Євпаторією стріляє "Панцир-С1", повідомляють передплатники", — ідеться в повідомленні.
Уже о 00:35 стало відомо про спалахи в районі Гвардійського. У районі Заозерного також працювала російська ППО.
"Як повідомляють наші підписники, чути/видно роботу "Панцира-С2" і ЗРК "Оса", які базуються в різних точках аеродрому в Новофедорівці Після одного з прильотів робота "Панцира" припинилася, причини невідомі. СУ-30 і СУ-24М, які у великій кількості базуються на аеродромі, все ще не вилітали", — зазначили адміністратори каналу о 00:57.
О 00:59 повідомлялося про роботу ЗРК "Панцир-С1" біля аеродрому "Бельбек". Потім стало відомо про два нові вибухи в Євпаторії. Уже о 01:27 місцеві жителі помітили БПЛА, який летів у бік Джанкоя.
Прокремлівський Telegram-канал Mash повідомив, що в ніч на 21 вересня сталася наймасовіша атака дронів на окупований Крим за весь час.
"Вибухи в Криму. Роботу ППО чути в місті Саки, Новофедорівка, Євпаторія, Джанкой і Балаклава", — ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 20 вересня в СБУ розповіли подробиці удару по базі в Криму. ЗМІ з посиланням на спецслужби повідомляють, що в КП перебував офіцерський склад, який перемістили з основної бази, щоб якраз уникнути ударів з боку України.