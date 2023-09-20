Використовували як запасний командний пункт: у СБУ розповіли подробиці удару по базі в Криму

ЗМІ з посиланням на спецслужби повідомляють, що в КП перебував офіцерський склад, який перемістили з основної бази, аби якраз уникнути ударів з боку України.

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У Службі безпеки України оприлюднили нові подробиці щодо атаки на командний пункт Російської Федерації неподалік окупованого Севастополя в Криму. Про це 20 вересня повідомляє агентство "РБК-Україна" з посиланням на джерела у відомстві.

Згідно з даними СБУ, атака була проведена успішно з використанням ракет, які потрапили точно в ціль. Операція була спільною роботою Служби безпеки, Повітряних сил і Військово-морських сил ЗСУ.

За інформацією служби, російські генерали використовували цю базу як запасний командний пункт, щоб убезпечити себе від можливих атак на основній базі. Атака була здійснена після верифікації інформації СБУ про присутність командирів російського флоту на цьому об'єкті.

За останніми даними, атака торкнулася не тільки військового персоналу, а й дорогого військового обладнання, розміщеного на цій базі. СБУ підкреслює, що подібні дії будуть продовжені в Криму.

Атака на командний пункт у Криму

Раніше сьогодні, після 12:00, в окупованому Інкермані було видно дим, спричинений активацією димової завіси з боку окупантів. Місцеві ресурси зазначають, що в Інкермані розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту РФ.

Пізніше в районі Севастополя було чути вибухи. Окупаційна влада оголосила про роботу систем ППО і стверджує, що поблизу населених пунктів Верхньосадове і Кача було збито безпілотні апарати, після чого виникли пожежі.

Пізніше місцеві Telegram-канали повідомляли про спостереження диму в населеному пункті Верхньосадове, який є місцем розташування російської військової частини.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов підтвердив ЗМІ, що по цілі в Криму дійсно завдали ракетного удару. Згідно з інформацією від СтратКому ЗСУ, вранці 20 вересня українські збройні сили завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів, розташованому неподалік від Верхньосадового.

Військові оглядачі Defense Express припустили, що атака могла бути здійснена із застосуванням ракет Storm Shadow.