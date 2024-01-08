ЗСУ утримують плацдарм у Кринках, а на сході тривають позиційні бої, — ISW (карти)

За даними Інституту вивчення війни, російські війська намагаються захопити Луганську область, що залишилася, та оточити північну частину Донецької. На Лівобережжі Дніпра українські війська утримують зайняті позиції.

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Російські та українські війська продовжили позиційні бойові дії в Харківській і Луганській областях, а на Лівобережжі Херсонщини ЗСУ утримують позиції. Про це повідомляється у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 7 січня.

Головне зусилля російських окупаційних військ — це східна Україна: захопити частину Луганської області, що залишилася, і просунутися на захід, у східну частину Харківської області, та оточити північну частину Донецької області.

Харківська та Луганська області

З обох боків фронту 7 січня війська РФ і ЗСУ продовжили позиційні бойові дії на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Бої також точилися на північний схід і схід від Куп'янська в районі Синьківки, Іванівки, Петропавлівки та озера Лиман, а також на захід від Кремінної в районі Ямполівки і Терного.

Російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ захопили кілька позицій біля Синьківки і домоглися значних успіхів на південний захід і захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва, Торського, Терного і Ямполівки, але ISW не побачила підтверджених змін лінії фронту.

Фото: ISW

Донецька область

Як свідчить Інститут вивчення війни, на цій ділянці фронту бойові дії велися:

на північ від Бахмута — поблизу Оріхово-Василівки та Богданівки;

на захід від Бахмута — біля Хромового і в напрямку Часів Яру;

на південь від Бахмута — біля Кліщіївки та Андріївки.

Позиційні бої, за зведенням ISW, тривали:

на північний захід від Авдіївки — у районі Новобахмутівки, Степового та Авдіївського коксохімічного заводу;

на південний захід від Авдіївки — у районі Первомайського, Невельського та Водяного.

За повідомленнями від 7 січня очільника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, на якого посилається ISW, російські війська третій день поспіль вели штурмові дії за всіма напрямками в бік Авдіївки, а поблизу міста окупанти наносять по кілька десятків авіаударів на добу.

Інститут згідно з геолокаційними даними стверджує, що війська РФ незначно просунулися в західній Мар'їнці та на південній околиці Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Однак лінія фронту також не змінилася, зауважує Інститут вивчення війни.

Водночас, за даними російських і українських джерел, позиційні бої тривали поблизу Мар'їнки, Георгіївки, Новомихайлівки та Перемоги.

Російський "воєнкор" стверджував, що обидві сторони сильно замінували територію навколо Новомихайлівки, що ускладнює просування українських і російських військ. Водночас "воєнкор" заявив, що сили РФ намагаються йти в напрямку Георгіївки, щоб досягти оперативної мети на захід від Мар'їнки — захопити Курахове.

Фото: ISW

Запорізька область

На цій ділянці фронту, як повідомляє ISW, мета ворога полягає в тому, щоб зберегти позиції на передовій і захистити тили від ударів ЗСУ.

Невизначені позиційні бої, за даними Інституту, тривали від Времівки до Вугледарського напрямку в районі кордону Донецької та Запорізької областей і на південь від Новодарівки (на південний схід від Великої Новосілки). При цьому Інститут вивчення війни вказує, що в цьому районі діють підрозділи російської 29-ї окремої бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Фото: ISW

Радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко 7 січня повідомив, що українські сили завдали високоточного удару по напівзбудованому російському залізничному мосту в районі Гранітного — за 23 кілометри на північ від Маріуполя.

Бойові дії також тривали біля Роботиного, на захід від Вербового і біля Новопрокопівки.

Російський "воєнкор" заявив, що бойові дії на заході Запорізької області мають тактичний характер, незважаючи на перехід українських сил до маневреної оборони. Він також стверджував, що російські сили не мають захисту від українських безпілотників у цьому районі.

Фото: ISW

Лівобережжя Херсонської області

На лівому березі Дніпра в Херсонській області ЗСУ продовжують утримувати плацдарм, лінія фронту не змінилася, як повідомляє ISW. Позиційні бої тривають під селом Кринки.

Російський "воєнкор" заявив, що в цьому районі війська РФ все ще стикаються з проблемами оперативного потоку інформації, зв'язку та РЕБ, що перешкоджають використанню авіації ЗС РФ. Крім того, "воєнкор" додав, що українські війська активно мінують російські наземні лінії зв'язку (GLOC) на Херсонському напрямку.

Українські військові, які діють у районі Кринок, заявили, що російські окупанти регулярно атакують невеликими групами піхоти чисельністю до 10 осіб.

Фото: ISW

Партизанське угруповання "Атеш" 7 січня повідомило, що російські війська створюють безліч ремонтних баз в окупованому Криму, ймовірно, щоб компенсувати значні втрати російської військової техніки, і, найімовірніше, будують нову базу на північ від Євпаторії.

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Як повідомляв Фокус, глава Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що російські війська планують концентрувати сили для просування на Куп'янському напрямку. За його словами, на Заході можуть не розділяти Куп'янський, Харків і Слобожанський напрямки.

Крім того, нагадаємо, що 5 січня ЗМІ писали: ЗС РФ можуть почати новий наступ під Харковом у середині січня.