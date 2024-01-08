ВСУ удерживают плацдарм в Крынках, а на востоке идут позиционные бои, — ISW (карты)

По сведениям Института изучения войны, российские войска пытаются захватить оставшуюся Луганскую область и окружить северную часть Донецкой. На Левобережье Днепра украинские войска удерживают занятые позиции.

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Российские и украинские войска продолжили позиционные боевые действия в Харьковской и Луганской областях, а на Левобережье Херсонщины ВСУ удерживают позиции. Об этом сообщается в сводке Института изучения войны (ISW) за 7 января.

Главное усилие российских оккупационных войск – это восточная Украина: захватить оставшуюся часть Луганской области и продвинуться на запад, в восточную часть Харьковской области, и окружить северную часть Донецкой области.

Харьковская и Луганская области

С обеих сторон фронта 7 января войска РФ и ВСУ продолжили позиционные боевые действия на линии Купянск — Сватово — Кременная. Бои также шли к северо-востоку и востоку от Купянска в районе Синьковки, Ивановки, Петропавловки и озера Лиман, а также к западу от Кременной в районе Ямполевки и Терного.

Российские "военкоры" утверждают, что войска РФ захватили несколько позиций возле Синьковки и добились значительных успехов к юго-западу и западу от Кременной в районе Серебрянского лесничества, Торского, Терного и Ямполовки, но ISW не увидела подтвержденных изменений линии фронта.

Фото: ISW

Донецкая область

Как свидетельствует Институт изучения войны, на этом участке фронта боевые действия велись:

севернее Бахмута — вблизи Орехово-Василевки и Богдановки;

к западу от Бахмута — у Хромового и в направлении Часов Яр;

к югу от Бахмута — у Клещеевки и Андреевки.

Позиционные бои, по сводке ISW, продолжались:

северо-западнее Авдеевки — в районе Новобахмутовки, Степового и Авдеевского коксохимического завода;

юго-западнее Авдеевки — в районе Первомайского, Невельского и Водяного.

По сообщениям от 7 января главы Авдеевской ГВА Виталия Барабаша, на которого ссылается ISW, российские войска третий день подряд вели штурмовые действия по всем направлениям в сторону Авдеевки, а вблизи города оккупанты наносят по несколько десятков авиаударов в сутки.

Институт согласно геолокационным данным утверждает, что войска РФ незначительно продвинулись в западной Марьинке и на южной окраине Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Однако линия фронта также не изменилась, замечает Институт изучения войны.

Вместе с тем, по данным российских и украинских источников, позиционные бои продолжались вблизи Марьинки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы.

Российский "военкор" утверждал, что обе стороны сильно заминировали территорию вокруг Новомихайловки, что затрудняет продвижение украинских и российских войск. При этом "военкор" заявил, что силы РФ пытаются идти в направлении Георгиевки, чтобы добиться оперативной цели к западу от Марьинки — захватить Курахово.

Фото: ISW

Запорожская область

На этом участке фронта, как сообщает ISW, цель врага состоит в том, чтобы сохранить позиции на передовой и защитить тылы от ударов ВСУ.

Неопределенные позиционные бои, по данным Института, продолжались от Времевки до Угледарского направления в районе границы Донецкой и Запорожской областей и к югу от Новодаровки (юго-восточнее Великой Новоселки). При этом Институт изучения войны указывает, что в этом районе действуют подразделения российской 29-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты.

Фото: ISW

Советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко 7 января сообщил, что украинские силы нанесли высокоточный удар по полупостроенному российскому железнодорожному мосту в районе Гранитного — в 23 километрах севернее от Мариуполя.

Боевые действия также продолжались у Работино, к западу от Вербового и возле Новопрокоповки.

Российский "военкор" заявил, что боевые действия на западе Запорожской области имеют тактический характер, несмотря на переход украинских сил к маневренной обороне. Он также утверждал, что российские силы не имеют защиты от украинских беспилотников в этом районе.

Фото: ISW

Левобережье Херсонской области

На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ продолжают удерживать плацдарм, линия фронта не изменилась, как сообщает ISW. Позиционные бои ведутся под селом Крынки.

Российский "военкор" заявил, что в этом районе войска РФ все еще сталкиваются с проблемами оперативного потока информации, связи и РЭБ, что препятствуют использованию авиации ВС РФ. Кроме того, "военкор" добавил, что украинские войска активно минируют российские наземные линии связи (GLOC) на Херсонском направлении.

Украинские военные, действующие в районе Крынок, заявили, что российские оккупанты регулярно атакуют небольшими группами пехоты численностью до 10 человек.

Фото: ISW

Партизанская группировка "Атеш" 7 января сообщила, что российские войска создают множество ремонтных баз в оккупированном Крыму, вероятно, чтобы компенсировать значительные потери российской военной техники, и, скорее всего, строят новую базу к северу от Евпатории.

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Как сообщал Фокус, глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что российские войска планируют концентрировать силы для продвижения на Купянском направлении. По его словам, на Западе могут не разделять Купянское, Харьков и Слобожанское направления.

Кроме того, напомним, что 5 января СМИ писали, что ВС РФ могут начать новое наступление под Харьковом в середине января.