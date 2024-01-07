ВСУ ведут штурмы под Работино, позиционные бои в районе Купянска и Бахмута, — ISW (карты)

По данным американских аналитиков, бойцы ВСУ также продолжают оборонять плацдарм в Крынках. Российские источники распространили видео обстрела лодок украинских морпехов.

Related video

6 января российские и украинские войска продолжили позиционные бои на линии Купянск – Сватово – Кременная. Бои идут в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки, а также к западу от Кременной. Об этом сообщается в сводке "Института изучения войны" от 6 декабря.

По данным главы Луганской ОВА Артема Лисогора, ВС РФ усилили обстрелы украинских позиций в районе Невского и Белогоровки (12 км к югу от Кременной) и накапливают резервы для новых атак.

Отмечается, что на Купянском направлении действует российское подразделение "Ветер 177" 16-й бригады спецназа ГРУ и другие.

По данным российских источников, 6 января ВСУ нанесли удары ракетами HIMARS по объектам инфраструктуры в оккупированной Кадиевке Луганской области.

Бахмут

6 января в районе Бахмута продолжались позиционные бои, но без подтвержденных изменений линии фронта. По данным Украины, бои продолжались к северо-востоку от Бахмута на позициях к западу от Соледара, в районе Богдановки, Хромового, Андреевки, к северо-западу от Клещиевки и к северу от Курдюмовки.

Карта боев ISW, Бахмут

Авдеевка

6 января также продолжались позиционные бои в районе Авдеевки, но без подтвержденных изменений фронта. Украинские и российские источники сообщали о боях в районе Бердичей, Новобахмутовки и Степового; возле Авдеевского коксохимического завода, а также в районе Крутой Балки, Первомайского и Невельского.

Карта боев ISW, Авдеевка

Сообщалось также о позиционных боях к западу от Донецка в районе Марьинки, Победы, Георгиевки и на окраинах Новомихайловки.

Запорожская область

6 января на границе Донецкой и Запорожской областей продолжались ограниченные позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке нет. В Генштабе ВСУ сообщили об отраженных атаках российских войск южнее Новодаровки.

Несколько российских "военкоров" опубликовали 6 января кадры, как сообщается, 218-го танкового полка (Восточный военный округ) в районе Приютного.

Карта боев ISW, Работино

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские войска захватили несколько позиций на линии Работино – Вербовое, но в ISW не обнаружили визуальных подтверждений того, что россияне продвинулись на этом участке.

И российские, и украинские сообщали о продолжающихся боях в районе Копани, Работино, Новопрокоповки и Вербового, а также об интенсивных обстрелах в этом районе украинской и российской артиллерии. По данным российских источников, Силы обороны Украины пытаются контратаковать между Работино и Вербовым небольшими штурмовыми группами.

Крынки

Схожая динамика боевых действий наблюдалась и на левобережье Херсонской области: позиционные бои без подтвержденного продвижения.

Карта боев DeepState, Крынки

Украинские и российские источники отметили, что ВСУ продолжают оборонять свои позиции в Крынках. Российские источники распространили видео обстрела лодок украинских морпехов.

Напомним, что Игнат прокомментировал информацию о прекращении поставок ракет Patriot для Украины.

Также сообщалось, что разведчики ВСУ подбили под Белгородом два ЗРПК "Панцирь-С1", стоимость которых — порядка 15 млн долларов.