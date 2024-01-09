Були помножені на 0: морпіхи ЗСУ відбили масштабний штурм окупантів під Кринками

Російські окупанти накопичили резерви і пішли в атаку. До цього вони кілька днів не застосовували техніку, розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

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На лівому березі Херсонської області поблизу Кринок російські окупанти пішли на штурм позицій Сил оборони. Українські морпіхи відбили штурм. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"В Кринках морпіхи вчора відбили величезний штурм, противник збільшив застосування бронетехніки на цьому напрямку. Виявляється, що вони не порозумнішали, коли її не застосовували до того, то була пауза для накопичення резервів. Вчора ті резерви були помножені на 0", — проінформував боєць ЗСУ.

6 січня боєць ЗСУ повідомляв, що в Кринках російські окупанти почали використовувати техніку тільки для підвезення особового складу, а після втрати трьох Су-34 перестали обстрілювати позиції Сил оборони КАБами.

"В Кринках окупанти чи то порозумнішали, чи то, може, "птахи Мадяра" виховали, але вже не пруться масово технікою на наші позиції, бо великий ризик втрати від FPV. Максимум — використання для доставки особового складу до своїх позицій", — писав "Офіцер+".

Нагадаємо, що 8 січня Інститут вивчення війни повідомляв, що на лівому березі Дніпра в Херсонській області ЗСУ продовжують утримувати плацдарм, лінія фронту не змінилася. Позиційні бої тривають під селом Кринки. Українські війська активно мінують російські наземні лінії зв'язку (GLOC) на Херсонському напрямку.

Раніше повідомлялося, що на Мелітопольському напрямку втік цілий взвод окупантів зі своїх позицій. Їх потім відловлювали по всій окупованій частині Запорізької області.