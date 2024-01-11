"Одна из самых смертоносных ловушек": почему ВС РФ не удается отбить Крынки (карта)
В газете BILD сравнили потери украинских и российских войск в боях в районе Крынок. Отмечается, что это село — "важнейший украинский плацдарм" в Херсонской области.
Менее 300 украинских военных "проходят через ад" в полностью разрушенном селе Крынки в Херсонской области, создав плацдарм на левобережье Днепра. Российские оккупанты пытаются их уничтожить, но сами несут потери. Об этом говорится в материале немецкого издания BILD.
Журналисты отмечают, что цель плацдарма — уничтожение российских подразделений между контролируемыми Украиной территориями и захваченным Крымом.
Крынки — это единственное село на левобережье в Херсонской области, которое сейчас контролируют ВСУ. Однако его держат не только менее трех сотен солдат — защитников поддерживают с нескольких направлений (на карте обозначено оранжевым). В газете отметили, что Силам обороны удалось создать "зону убийства" оккупантов (на карте — зеленый).
Россия пытается отбить Крынки с 14 октября 2022 года. В материале указано, что этот населенный пункт — "важнейший украинский плацдарм" на оккупированной части Херсонщины. ВС РФ посылают туда одну танковую колонну за другой.
"Чего россияне не понимают (не хотят): они попадают в одну из самых смертоносных ловушек всей войны. Украинская армия создала непроницаемый защитный щит вокруг своих мужественных воинов на южном берегу Днепра", — отметили в СМИ.
Украинские войска отражают каждую волну вражеских атак. В этом им помогают дроны-камикадзе, западная артиллерия и средства РЭБ. В частности, 8 января ВСУ успешно уничтожили очередной российский танк — Т-72.
По оценке экспертов, ВС РФ потеряли в районе Крынки уже 153 тяжелые системы вооружения.
Среди них:
- 19 танков;
- 58 БМП;
- 35 армейских грузовиков;
- 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО);
- 6 самоходных установок.
В издании для сравнения привели статистику утраченного в Крынках украинского вооружения. ВС РФ удалось уничтожить лишь 31 единицу, и 16 из них — артиллерийские системы.
Журналисты отметили, что в Крынках россияне стоят перед "неразрешимой дилеммой":
- Если они отведут войска, ВСУ переместят тяжелую технику на левый берег. Таким образом, украинские танки окажутся всего в 70 километрах к северу от Крыма.
- Если войска будут продолжать атаки, в будущем им придется воевать в окружении украинской обороны с БПЛА и артиллерии. Это грозит для страны-агрессора ежедневными потерями техники и личного состава.
"Для Украины это тактически выгодная ситуация, от которой Киев в ближайшее время не откажется. Даже если это и в дальнейшем будет стоить украинской армии двузначных недельных потерь", — добавили в немецкой газете.
Напомним, Фокус публиковал видео уничтожения танка Т-72, о котором упомянули в материале BILD. В него попал украинский FPV-дрон.
Лейтенант ВСУ "Алекс" рассказал, что украинские морпехи 8 января отбили "огромный штурм" ВС РФ. Все накопленные врагом резервы для атаки были ликвидированы.