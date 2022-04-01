Британский интерес. Что определяет позицию Лондона по поводу войны в Украине

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В Британии заявили, что не готовы давать нам гарантии, как в НАТО. Потому что мы не член НАТО. В которую они нас не примут. Но воевать с РФ надо.

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Позиция Лондона относительно нашей войны — это такой микс американской политики "длинной войны" и турецкой политики "врезающегося клина".

С одной стороны, как и для США, длительная война в Украине и долгосрочное ослабление РФ дают Британии фон, повод и поле для постепенного цементирования своего позиционирования как альтернативного полюса влияния, автономного игрока на Западе, возвращающегося к глобальной роли в мире.

Для этого ослабление РФ должно быть долгосрочным, поэтапным и многоуровневым, что предполагает продолжение войны в той или иной форме.

Важно

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С другой стороны, как и для Турции, война создала возможности для Британии "врезаться клином" в эту ситуацию с целью достигнуть более тактических и приземленных задач: усилить свои позиции в Балто-Черноморском регионе, отработать недавно созданные механизмы санкционного давления, занять нишу главного антагониста РФ в Европе, цементировать свою позицию отдельного игрока, стать одним из внешних стейкхолдеров ситуации, смягчить свои разногласия с Европой, усилить "натовскую линию" в ЕС.

Даже визит Бориса Джонсона в Саудовскую Аравию на следующий день после того, как там казнили 81 человека, был призван попытаться решить вопрос увеличения добычи нефти, что показало бы, что Лондон, а не Вашингтон, сумел об этом договориться с Эр-Риядом. Хотя у Джонсона тоже не вышло.

Британцы правы в том, что будут смотреть на то, под чем подписываться. Очень многое будет зависеть от того, как будут выписаны гарантии безопасности и обязательства сторон. На примере Лондона мы уже видим, что, возможно, список гарантов будет другим на выходе переговоров.

Потому что одно дело декларировать поддержку, а другое — брать на себя юридические военные обязательства. Заявления Британии — это и попытка сходу понизить ожидания их участия, и приглашение к торгу по поводу того, какова цена их участия, и что они получат взамен, не только от Украины, а скорее в рамках нового передела мирового влияния.