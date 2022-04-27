Понадобится вся наша стойкость. Резников предупредил, что Украину ждут несколько тяжелых недель

По словам главы Минобороны, Украине понадобится некоторое время на выстраивание логистики и получение от партнеров нового вооружения. Поэтому чиновник сказал, что "к сожалению, мы еще будем терять наших воинов".

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Россия уже осознает свое стратегическое поражение в войне против Украины, однако не планирует завершать боевые действия. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.

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Обращаясь к народу Украины, министр попросил всех иметь верные ожидания, поскольку ближайшие недели могут оказаться самыми тяжелыми в течение российского вторжения в Украине. Резников считает, что практическая реализация договоренностей, обучение и логистика при доставке нового вооружения потребуют определенного времени. При этом, российские войска собрали достаточно сил для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас.

"Помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуется вся наша стойкость и чрезвычайное единство. Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам наибольшую боль. К сожалению, к победе мы еще будем терять наших воинов. Еще будут разрушения и болезненные жертвы. Мы должны выдержать. И мы выдержим! Ради тех, кто боролся за свободную Украину в разные эпохи. Ради защитников Мариуполя, Харькова, Изюма, Рубежного, Сум, Чернигова и героев из других городов, выигравших и продолжающих выигрывать для Украины время. Ради будущих поколений. Мы освободим нашу землю. Мы вернем наших людей", — написал Алексей Резников.

Ранее Фокус рассказывал об итогах переговоров на военной базе "Рамштайн" в Германии. По словам главы оборонного ведомства Украины Алексея Резникова, на встрече обсудили три блока вопросов. А наиболее важным решением чиновник назвал переход нашей армии на западные калибры и технику.