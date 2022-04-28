ВС РФ ведут наступление на нескольких направлениях фронта, — Генштаб ВСУ

По данным военного командования, самой сложной ситуация остается в районе Изюма, куда оккупанты перебросили подразделения десантно-штурмовых войск и до 500 единиц боевой техники.

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ВС РФ наращивают темпы наступательной операции, в ходе которой увеличивают количество обстрелов позиций украинской армии и стараются не пропустить перемещение резервов Вооруженных сил Украины на Восток. Об этом сказано в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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По данным военного командования, наибольшую активность захватчики проявляют на Донецком и Слобожанском направлениях, пытаясь взять под полный контроль Донбасс.

Помимо этого, ВС РФ хотят обеспечить удержание резервов ВСУ на Сиверском направлении, стараясь не допустить их переброску в зону проведения Операции Объединенных сил.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в действии оккупантов не зафиксировано. На Слобожанском направлении продолжается частичная блокада Харькова с непрекращающимися артиллерийскими обстрелами по жилым кварталам города.

На Изюмском направлении ВС РФ пытаются осуществить наступление в районе Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха. Для укрепления своей штурмующей группировки захватчики перебросили к Изюму подразделения десантно-штурмовых войск и около 500 единиц техники.

[ + – ] ВС РФ в район Изюма перебросили 500 единиц техники и подразделения ДШВ

На Донецком направлении продолжаются обстрелы вдоль всей линии разграничения. Возле Лимана ВС РФ укрепили свое положение и проводят подготовительные мероприятия для форсирования реки Северский Донец. На Северодонецком направлении оккупанты ведут наступление на Орехов, а на Авдеевском — совершают интенсивное огневое влияние с целью захвата Марьинки и Очеретино. Активные штурмовые действия также продолжаются на Кураховском направлении, где ВС РФ при поддержке артиллерии пытаются продвинуться вперед в районе Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

На Южнобужском направлении захватчики основные усилия концентрируют на направлении Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Помимо этого, ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Таврийское и продолжают обстреливать позиции ВСУ возле Александровки и Новой Зори.

В течение минувших суток, по данным Генштаба, подразделения Воздушных сил уничтожили восемь вражеских целей:

самолет;

крылатая ракета;

шесть БПЛА оперативно-тактического уровня.

Более того, ВС РФ продолжают нести серьезные потери на Востоке Украины. В частности, за минувший день украинские военнослужащие отбили шесть атак, в ходе которых были ликвидированы:

пять танков;

артиллерийская система;

двадцать две единицы бронированной техники;

автомобиль;

зенитная установка.

[ + – ] ВС РФ в район Изюма перебросили 500 единиц техники и подразделения ДШВ

Напомним, ранее Минобороны Украины сообщало, что ВС РФ израсходовали свыше 50% запасов ракет за два месяца активных боевых действий. По данным ведомства, на устранение дефицита вооружения у России уйдут годы из-за действия международных санкций.

Также сообщалось, что к июню ВСУ могут пойти в контрнаступление против ВС РФ. По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, к началу лета украинская армия сможет накопить достаточное количество вооружения, необходимое для проведения наступательных операций.