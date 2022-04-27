РФ израсходовала больше половины ракет за два месяца войны против Украины, — Минобороны

Замминистра обороны Анна Маляр заверила, что на восстановление ракетного потенциала РФ из-за санкций будет вынуждена потратить годы.

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Российские войска использовали более половины всего ракетного потенциала РФ в войне против Украины, на его восстановление уйдут годы. Об этом в эфире общенационального телемарафона в среду, 27 апреля, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Нужно понимать, что за эти два месяца они более чем вдвое сократили свой запас ракет. Они все были направлены сюда. И восстановить его, они сейчас пытаются это делать, но быстро этого сделать не выйдет", — сказала представительница ведомства.

По словам Маляр, в ближайшее время государство-агрессор не сможет восстановить свой ракетный потенциал — из-за санкций, введенных против РФ за развязывание полномасштабной войны против Украины, на это уйдут годы.

В то же время замминистра обороны призвала не недооценивать противника, который развернул активные действия почти на всей линии столкновения на Донецком, Луганском направлениях, обстреливает Харьковскую область и блокирует часть областного центра, а также не отказывается от цели захватить юг Украины.

"Ведутся очень активные и ожесточенные боевые действия по состоянию на сейчас, несмотря на то, что их армия истощается", — добавила Маляр.

Ранее в эфире телемарафона представительница оборонного ведомства уточнила, что РФ в ходе полномасштабной войны против Украины использовала более 1300 ракет.

Напомним, во вторник, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС российские ракеты пролетели над тремя украинскими атомными электростанциями.

Тем временем, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, РФ готовит ракетный удар по территории Молдовы.