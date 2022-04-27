РФ витратила більше половини ракет за два місяці війни проти України, — Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що на відновлення ракетного потенціалу РФ через санкції буде змушена витратити роки.

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Російські війська використали понад половину всього ракетного потенціалу РФ у війні проти України, на його відновлення підуть роки. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сьогодні, 27 квітня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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"Потрібно розуміти, що за ці два місяці вони більше ніж удвічі скоротили свій запас ракет. Вони всі були направлені сюди. І відновити його, вони зараз намагаються це робити, але цього швидко не вийде", — сказала представниця відомства.

За словами Маляр, найближчим часом держава-агресор не зможе відновити свій ракетний потенціал — через санкції, введені проти РФ за розв'язання повномасштабної війни проти України, на це підуть роки.

Водночас, заступниця міністра оборони закликала не недооцінювати противника, який розгорнув активні дії майже на всій лінії зіткнення на Донецькому, Луганському напрямках, обстрілює Харківську область і блокує частину обласного центру, а також не відмовляється від цілі захопити південь України.

"Ведуться дуже активні та запеклі бойові дії станом на зараз, незважаючи на те, що їхня армія виснажується", — додала Маляр.

Раніше в ефірі телемарафону представниця оборонного відомства уточнила, що РФ Під час повномасштабної війни проти України використала понад 1300 ракет.

Нагадаємо, у вівторок, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що у річницю трагедії на Чорнобильській АЕС російські ракети пролетіли над трьома українськими атомними електростанціями.

Тим часом, за даними Генерального штабу Збройних сил України, РФ готує ракетний удар на території Молдови.