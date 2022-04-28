ЗС РФ ведуть наступ на кількох напрямках фронту, — Генштаб ЗСУ

За даними військового командування, найскладнішою ситуація залишається в районі Ізюма, куди окупанти перекинули підрозділи десантно-штурмових військ і до 500 одиниць бойової техніки.

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ЗС РФ нарощують темпи наступальної операції, під час якої збільшують кількість обстрілів позицій української армії та намагаються не пропустити переміщення резервів Збройних сил України на Схід. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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За даними військового командування, найбільшу активність загарбники проявляють на Донецькому та Слобожанському напрямах, намагаючись взяти під повний контроль Донбас.

Крім цього, ЗС РФ хочуть забезпечити утримання резервів ЗСУ на Сіверському напрямку, намагаючись не допустити їх перекидання до зони проведення Операції Об'єднаних сил.

На Волинському та Поліському напрямах суттєвих змін у дії окупантів не зафіксовано. На Слобожанському напрямку триває часткова блокада Харкова з безперервними артилерійськими обстрілами по житлових кварталах міста.

На Ізюмському напрямку ЗС РФ намагаються здійснити наступ у районі Сулигівка — Нова Дмитрівка та Андріївка — Велика Комишуваха. Для зміцнення свого штурмувального угруповання загарбники перекинули до Ізюма підрозділи десантно-штурмових військ і приблизно 500 одиниць техніки.

[ + – ] ЗС РФ у район Ізюма перекинули 500 одиниць техніки та підрозділи ДШВ

На Донецькому напрямку продовжуються обстріли вздовж усієї лінії розмежування. Біля Лимана ЗС РФ зміцнили своє становище та проводять підготовчі заходи для форсування річки Сіверський Донець. На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть наступ на Оріхів, а на Авдіївському — здійснюють інтенсивний вогневий вплив із метою захоплення Мар'їнки й Очеретино. Активні штурмові дії також продовжуються на Курахівському напрямку, де ЗС РФ за підтримки артилерії намагаються просунутися вперед у районі Старомайорське — Велика Новосілка та Любимівка — Зелене Поле.

На Південнобузькому напрямку загарбники основні зусилля концентрують на напрямі Херсон — Миколаїв і Херсон — Кривий Ріг. Крім цього, ЗС РФ взяли під контроль населений пункт Таврійське та продовжують обстрілювати позиції ЗСУ біля Олександрівки та Нової Зорі.

Протягом минулої доби, за даними Генштабу, підрозділи Повітряних сил знищили вісім ворожих цілей:

літак;

крилата ракета;

шість БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Більше того, ЗС РФ продовжує зазнавати серйозних втрат на Сході України. Зокрема, за минулий день українські військовослужбовці відбили шість атак, під час яких було ліквідовано:

п'ять танків;

артилерійська система;

двадцять дві одиниці броньованої техніки;

автомобіль;

зенітна установка.

[ + – ] ЗС РФ у район Ізюма перекинули 500 одиниць техніки та підрозділи ДШВ

Нагадаємо, раніше Міноборони України повідомляло, що ЗС РФ витратили понад 50% запасів ракет за два місяці активних бойових дій. За даними відомства, на усунення дефіциту озброєння у Росії підуть роки через дію міжнародних санкцій.

Також повідомлялося, що до червня ЗСУ можуть піти у контрнаступ проти ЗС РФ. За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, на початок літа українська армія зможе накопичити достатню кількість озброєння, необхідну для проведення наступальних операцій.