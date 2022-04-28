Україна захищатиметься від окупантів ударами по базах РФ, — Офіс Зеленського

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Захід визнав за Україною право атакувати російські військові об'єкти поза нашою країною.

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Україна, захищаючись від російських окупантів, завдаватиме ударів по складах і військових базах ЗС РФ. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, країни Заходу визнали право України, відбиваючи агресію Росії, завдавати ударів по складах і базах Збройних сил країни-агресора.

Михайло Подоляк наголосив, що Кремль розв'язав повномасштабну війну проти нашої країни, під час якої вбиває мирних жителів, тому Київ захищатиме себе будь-яким способом, зокрема шляхом атак на військові об'єкти РФ.

"Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по російських військових об'єктах, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Росія напала на Україну й убиває мирних громадян. Україна захищатиме себе будь-яким способом, зокрема ударами по складах і базах російських убивць. Світ це право визнає", — додав радник голови ОП у своєму Twitter.

[ + – ] Україна може завдавати ударів по складах і військових об'єктах на території РФ, — Подоляк

Своєю публікацією Михайло Подоляк послався на заяву голови Державного департаменту США Ентоні Блінкена, яку він зробив під час слухання у Сенаті. Так, американський держсекретар зазначив, що західні союзники намагаються постачати Україні більш сучасне та важке озброєння. Проте Київ повинен самостійно вирішувати, чи завдавати йому ударів по військових об'єктах на території РФ для відбиття агресії.

"Моя власна думка полягає в тому, що життєво важливо, щоб вони (Україна — ред.) робили все необхідне для захисту від російської агресії. І вибір тактики — це їхнє рішення", — заявив Ентоні Блінкен, відповідаючи на запитання про те, чи можуть ЗСУ завдавати ударів по російських військових об'єктах на території країни-агресора.

[ + – ] Україна має сама вирішувати, чи завдавати їй ударів по об'єктах на території РФ, — Блінкен

Нагадаємо, раніше видання The Guardian стверджувало, що переломний момент у війні України та Росії настане в травні. За даними журналістів, ЗС РФ просуваються без особливих успіхів, а підрозділи ЗСУ поки що не можуть піти в контрнаступ, оскільки очікують на постачання важкого озброєння.

Також Генштаб ЗСУ попереджав, що ЗС РФ ведуть наступальні бої на кількох напрямках. Найскладнішою, як стверджувало військове командування України, ситуація залишається в районі Ізюма, куди окупанти перекинули підрозділи десантно-штурмових військ і приблизно 500 одиниць бойової техніки.