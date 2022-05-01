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Военный Фокус Российско-украинская война

В Мариуполе сегодня может пройти эвакуация жителей, — горсовет (карта)

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Мариуполь, разрушения,
Фото: AP | Мариуполь

Местные власти просят граждан связаться с родственниками и знакомыми из города любыми возможными способами. Сбор людей запланирован в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити"

Представители городского совета Мариуполя сообщили, что в воскресенье, 1 мая, возможно, пройдет эвакуация мирного населения в Запорожье. Сбор граждан запланирован в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити". Об этом сообщается в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

"Если у вас остались родственники или знакомые в Мариуполе, пытайтесь с ними связаться любыми возможными способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопаснее. Молимся, чтобы все сработало", — говорится в сообщении.

Мариуполь. "Порт Сити".
Мариуполь. "Порт Сити".

Ранее Фокус сообщал, что советник мариупольского мэра Петр Андрющенко сообщил, что есть надежда вывезти горожан на подконтрольную Украине территорию 30 апреля. По его словам, автобусы для эвакуации будет обеспечены со стороны РФ. Представитель городской мэрии попросил жителей звонить "во все колокола и рельсы", чтобы не пропустить выезд.

Напомним, что в нарушение Женевской конвенции власти РФ попытались обменять мирных украинцев на российских военных. Мирные граждане Украины возвращаются со следами пыток и отрезанными конечностями, по словам Ирины Верещук, в РФ удерживают еще более тысячи украинцев.