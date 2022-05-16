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Российские войска пытаются заблокировать выходы из бункеров "Азовстали" (видео)

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штурм азовстали
Защитники "Азовстали"

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, большинство наземных операций ВС РФ ведутся на периметре завода.

Российские военные не прекращают попыток зайти или заблокировать выходы из бункеров мариупольской "Азовстали". Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко в Телеграм-канале.

Советник мэра Мариуполя заявляет, что большинство наземных операций оккупантов ведутся на периметре завода. Никаких глобальных достижений у них нет, поэтому возрастает плотность обстрелов.

Также Андрющенко опроверг информацию о якобы сдаче в плен десяти "азовцев" из "Азовстали".

"Если "доверять" источникам оккупантов, то они уже раза три брали всех в плен в Мариуполе", – подытожил советник.

Добавим, что защитники Мариуполя заблокированы на территории "Азовстали" с конца апреля. Там находятся бойцы "Азова", морпехи, пограничники, полицейские, силы теробороны, спецназ и другие части.

Напомним, по данным командира 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Дениса Шлеги, на "Азовстали" много раненых, нет питьевой воды и лекарств.

16 мая росСМИ заявили о сдаче в плен 10 бойцов из "Азовстали", однако волонтеры InformNapalm заранее предупреждали о готовящейся провокации.