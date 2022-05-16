Российские войска пытаются заблокировать выходы из бункеров "Азовстали" (видео)

По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, большинство наземных операций ВС РФ ведутся на периметре завода.

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Российские военные не прекращают попыток зайти или заблокировать выходы из бункеров мариупольской "Азовстали". Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко в Телеграм-канале.

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Советник мэра Мариуполя заявляет, что большинство наземных операций оккупантов ведутся на периметре завода. Никаких глобальных достижений у них нет, поэтому возрастает плотность обстрелов.

Также Андрющенко опроверг информацию о якобы сдаче в плен десяти "азовцев" из "Азовстали".

"Если "доверять" источникам оккупантов, то они уже раза три брали всех в плен в Мариуполе", – подытожил советник.

Добавим, что защитники Мариуполя заблокированы на территории "Азовстали" с конца апреля. Там находятся бойцы "Азова", морпехи, пограничники, полицейские, силы теробороны, спецназ и другие части.

Напомним, по данным командира 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Дениса Шлеги, на "Азовстали" много раненых, нет питьевой воды и лекарств.

16 мая росСМИ заявили о сдаче в плен 10 бойцов из "Азовстали", однако волонтеры InformNapalm заранее предупреждали о готовящейся провокации.