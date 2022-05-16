Російські війська намагаються заблокувати виходи з бункерів "Азовсталі" (відео)

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, більшість наземних операцій ЗС РФ ведуть на периметрі заводу.

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Російські військові не припиняють спроб зайти або заблокувати виходи з бункерів маріупольської "Азовсталі". Про це повідомляє радник мера Петро Андрющенко в Телеграм-каналі.

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Радник мера Маріуполя заявляє, що більшість наземних операцій окупантів проводять на периметрі заводу. Жодних глобальних досягнень у них немає, тому зростає щільність обстрілів.

Також Андрющенко спростував інформацію про нібито здачу в полон десяти "азовців" з "Азовсталі".

"Якщо "довіряти" джерелам окупантів, то вони вже три рази брали всіх у полон у Маріуполі", — підсумував радник.

Додамо, що захисників Маріуполя заблоковано на території "Азовсталі" з кінця квітня. Там перебувають бійці "Азова", морпіхи, прикордонники, поліцейські, сили тероборони, спецпідрозділи та інші частини.

Нагадаємо, за даними командира 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Дениса Шлеги, на "Азовсталі" багато поранених, немає питної води та ліків.

16 травня росЗМІ заявили про здачу в полон 10 бійців з "Азовсталі", однак волонтери InformNapalm заздалегідь попереджали про підготовку провокації.