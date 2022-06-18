Коллаборантка из Мангуша сдала своего сына, бойца ВСУ в плен, — Андрющенко (фото)
Как утверждает советник мэра Мариуполя, экс-депутат сельсовета в Мангушевском районе добровольно перешла на сторону российских оккупантов.
Коллаборантка Анжелика Клименко из Мангуша (рядом с Мариуполем) сдала своего сына в российский плен. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме.
Бывший депутат Покровского сельского совета Мангушского района Клименко перешла на сторону российских войск. В 2014 году она принимала участие в организации "референдума". Ныне она возглавляет один из гуманитарных штабов "Единой России".
Как подчеркивает Андрющенко, Анжелика Клименко сдала в плен собственного сына, который является бойцом Вооруженных сил Украины.
Добавим, что на странице Анжелики Клименко в Фейсбуке есть публикация от 25 апреля, согласно которой она разыскивает своего сына.
Напомним, 15 июня советник мэра Мариуполя заявил, что в городе начинается активное сопротивление оккупации. За несколько дней сгорели пару машин МЧС с прицепами, а один из сотрудников был смертельно ранен.
Ранее сообщалось, что оккупанты раздают украинским пленным фейковую газету о "потере" Запорожья.