Коллаборантка из Мангуша сдала своего сына, бойца ВСУ в плен, — Андрющенко (фото)

Как утверждает советник мэра Мариуполя, экс-депутат сельсовета в Мангушевском районе добровольно перешла на сторону российских оккупантов.

Коллаборантка Анжелика Клименко из Мангуша (рядом с Мариуполем) сдала своего сына в российский плен. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграме.

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Бывший депутат Покровского сельского совета Мангушского района Клименко перешла на сторону российских войск. В 2014 году она принимала участие в организации "референдума". Ныне она возглавляет один из гуманитарных штабов "Единой России".

Как подчеркивает Андрющенко, Анжелика Клименко сдала в плен собственного сына, который является бойцом Вооруженных сил Украины.

[ + – ] Анжелика Клименко перешла на сторону ВС РФ

Добавим, что на странице Анжелики Клименко в Фейсбуке есть публикация от 25 апреля, согласно которой она разыскивает своего сына.

[ + – ] Публикация со страницы Анжелики Клименко

Напомним, 15 июня советник мэра Мариуполя заявил, что в городе начинается активное сопротивление оккупации. За несколько дней сгорели пару машин МЧС с прицепами, а один из сотрудников был смертельно ранен.

Ранее сообщалось, что оккупанты раздают украинским пленным фейковую газету о "потере" Запорожья.