"Признайте границы и все закончится": экс-меру Киева Черновецкому сообщили о подозрении

Подозрение бывшему столичному градоначальнику прокуратура вынесла из-за поста, размещенного на следующий день после начала войны. В нем политик призывал признать границы "ЛДНР".

Бывшему киевскому градоначальнику Леониду Черновецкому сообщено о подозрении в публичных призывах и распространении материалов с призывами к изменению государственной границы Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.

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Следствие располагает данными о том, что уже на следующий день после начала военного вторжения в Украину бывший мэр Киева разместил в соцсетях посты, в которых сообщил о возможности и даже необходимости признать границы оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей в качестве самостоятельных субъектов.

В своем посте Черновецкий не называл войной происходящее в Украине после 24 февраля 2022 года. По его словам, это только удары по военным группировкам, которые, в трактовке экс-мэра, намеревались силой захватить Донецк и Луганск.

"Это лишь демонстрация силы и удары по военным объектам. Признают границы (возможно, подразумеваются территории ОРДЛО) – сразу все закончится. В ту же секунду", — настаивал в своем посте Черновецкий, по утверждениям которого, так следовало поступить восемь лет назад вместо бомбардировок.

[ + – ] Пост Черновецкого в соцсетях.

Выводы судебно-лингвистической экспертизы указывают на то, что в публикации содержатся публичные призывы к изменению территорий и госграницы Украины.

Досудебное расследование в отношении Черновецкого осуществляется Главным следственным управлением СБУ.

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