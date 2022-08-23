Вели інформаційну війну: СБУ затримала російських колаборантів

Посібники окупантів проживали у Дніпрі, Кривому Розі та Полтавській області. Серед них є як чоловіки, так і жінки.

Співробітники Служби безпеки України викрили мережу російських пропагандистів, яка діяла у Дніпропетровській і Полтавській областях. Про це повідомила пресслужба відомства в офіційному телеграм-каналі.

У Дніпропетровській області силовики затримали трьох найманців РФ, які працювали на пропагандистів.

Підприємець з Дніпра активно агітував за "російський світ" із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

А його "колега" з Кривого Рогу в соцмережах активно просував контент, який дискредитує українську владу та Збройні сили України. До того ж чоловік регулярно виїжджав на заробітки в Росію.

Ще один мешканець Кривого Рогу, якого затримали сбушники, щодня публікував антиукраїнський контент, де схвалював збройну агресію Росії, називав окупантів "визволителями" та дискредитував українських військових.

Водночас у Полтавській області СБУ повідомила про підозру ще 4 особам, які відкрито вели інформаційну війну проти України на боці РФ.

Педагог із Полтави на заняттях просувала російські наративи. Жінка визнавала правомірною окупацію українських територій.

Ще один фігурант — громадянин Росії, який приїхав до своєї матері в Україну. Зловмисник підтримував загарбницькі війська й агітував за введення на території України "рублевої зони".

Нагадаємо, Служба безпеки України ліквідувала мільйонну ботоферму, яка займалася дискредитацією керівництва держави та розхитувала ситуацію у країні. Мережа роботів працювала на користь однієї з політичних партій.

Також силовики затримали в Одесі медпрацівника, який здавав окупантам позиції ЗСУ. Отриману інформацію ЗС РФ хотіли використати для завдання ракетних ударів і планування роботи ДРГ в області.