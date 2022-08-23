Вели информационную войну: СБУ задержала российских коллаборантов

Пособники оккупантов проживали в Днепре, Кривом Роге и Полтавской области. Среди них есть как мужчины, так и женщины.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сеть российских пропагандистов, которая действовала в Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Телеграм-канале.

В Днепропетровской области силовики задержали троих наемников РФ, которые работали на пропагандистов.

Предприниматель из Днепра активно агитировал за "русский мир" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

А его "коллега" из Кривого Рога в соцсетях он активно продвигал контент, дискредитирующий украинские власти и Вооруженные силы Украины. К тому же, мужчина регулярно выезжал на заработки в Россию.

Еще один житель Кривого Рога, которого задержали сбушники, ежедневно публиковал антиукраинский контент, где одобрял вооруженную агрессию России, называл оккупантов "освободителями" и дискредитировал украинских военных.

В то же время в Полтавской области СБУ сообщила о подозрении еще 4-м лицам, которые открыто вели информационную войну против Украины на стороне РФ.

Педагог из Полтавы на занятиях продвигала российские нарративы. Женщина признавала правомерной оккупацию украинских территорий.

Еще один фигурант – гражданин России, приехавший к своей матери в Украину. Злоумышленник поддерживал захватнические войска и агитировал за введение на территории Украины "рублевой зоны".

Напомним, Служба безопасности Украины ликвидировала миллионную ботоферму, которая занималась дискредитацией руководства государства и расшатывала обстановку в стране. Сеть ботов работала в интересах одной из политических партий.

Также силовики задержали в Одессе медработника, сдававшего оккупантам позиции ВСУ. Полученную информацию ВС РФ хотели использовать для нанесения ракетных ударов и планирования работы ДРГ в области.