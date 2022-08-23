Вели информационную войну: СБУ задержала российских коллаборантов
Пособники оккупантов проживали в Днепре, Кривом Роге и Полтавской области. Среди них есть как мужчины, так и женщины.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили сеть российских пропагандистов, которая действовала в Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Телеграм-канале.
В Днепропетровской области силовики задержали троих наемников РФ, которые работали на пропагандистов.
Предприниматель из Днепра активно агитировал за "русский мир" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
А его "коллега" из Кривого Рога в соцсетях он активно продвигал контент, дискредитирующий украинские власти и Вооруженные силы Украины. К тому же, мужчина регулярно выезжал на заработки в Россию.
Еще один житель Кривого Рога, которого задержали сбушники, ежедневно публиковал антиукраинский контент, где одобрял вооруженную агрессию России, называл оккупантов "освободителями" и дискредитировал украинских военных.
В то же время в Полтавской области СБУ сообщила о подозрении еще 4-м лицам, которые открыто вели информационную войну против Украины на стороне РФ.
Педагог из Полтавы на занятиях продвигала российские нарративы. Женщина признавала правомерной оккупацию украинских территорий.
Еще один фигурант – гражданин России, приехавший к своей матери в Украину. Злоумышленник поддерживал захватнические войска и агитировал за введение на территории Украины "рублевой зоны".
Напомним, Служба безопасности Украины ликвидировала миллионную ботоферму, которая занималась дискредитацией руководства государства и расшатывала обстановку в стране. Сеть ботов работала в интересах одной из политических партий.
Также силовики задержали в Одессе медработника, сдававшего оккупантам позиции ВСУ. Полученную информацию ВС РФ хотели использовать для нанесения ракетных ударов и планирования работы ДРГ в области.