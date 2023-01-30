Запакував наркотики в пачки з кавою: киянин намагався непомітно переслати "солі" на 800 тис. грн

38-річний мешканець столиці працював на один із нелегальних інтернет-магазинів. Правоохоронці затримали чоловіка із великою партією наркотику Альфа-PVP. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення.

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Мешканець Києва намагався відправити поштою наркотики, солі Альфа-PVP, упаковані у пакети з кавою, проте його затримали правоохоронці. З'ясувалося, що 38-річний чоловік працює на нелегальний інтернет-магазин, суму такої посилки поліцейські оцінили у понад 800 тисяч гривень. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення. Про це у понеділок, 30 січня, повідомила пресслужба поліції Києва.

"(Правоохоронці) затримали 38-річного киянина, який намагався переслати через поштові відділення наркотичні речовини, які, аби не викликати підозру, запакував у пакунки із кавою", — йдеться у повідомленні.

За словами слідчого Святошинського управління поліції Юрія Теремецького, чоловік працював в одному з інтернет-магазинів із продажу наркотиків — він спочатку отримував оптові партії товару, потім фасував і продавав через відділення пошти. Правоохоронці вилучили у киянина чотири пакети з речовиною.

Фото: Нацполіція

"Згідно з висновком експерта, надана на дослідження кристалоподібна речовина білого кольору, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено — солі Альфа-PVP", — повідомили в поліції.

У разі роздрібного продажу вартість пакетів складає понад 800 тисяч гривень. За версією слідства, розрахунок із клієнтами затриманий проводив через електронні гаманці.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили термопринтер для друку ТТН, ваги, фасувальні зіп-пакети, вакуумні прилади, гаджети, обладнання для фасування, сім-картки, банківські картки, чорнові записи про кількість проданих наркотиків та інші докази.

Затриманому киянину слідчі Святошинської окружної прокуратури вже повідомили про підозру за статтею про незаконне зберігання наркотиків в особливо великих розмірах із метою збуту (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Раніше київські новини повідомляли, що в столиці викрито групу серійних викрадачів автомобілів — зловмисників перевіряють на причетність до понад 40 епізодів.

Нагадаємо, у грудні українського підприємця та блогера Юрія Чернецького, обвинуваченого в торгівлі кокаїном, засудили до п'яти років позбавлення волі.

Також ми писали про те, як минулого року в Казахстані громадянка звернулася до поліції після того, як отримала посилку з марихуаною. Як з'ясувалося, кур'єр переплутав посилки, оскільки жінка чекала на коробку з парою жіночого взуття.