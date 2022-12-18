Канабіс замість туфель: у Казахстані жінка отримала коробку, набиту марихуаною

З'ясувалося, що кур'єр переплутав посилки та приніс жінці чужу коробку. Пізніше її господар запропонував обмінятися посилками, і коли приїхав на адресу, потрапив у засідку, яку влаштували поліцейські.

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У Казахстані громадянка звернулася до поліції після того, як отримала посилку з марихуаною. Як з'ясувалося, кур'єр переплутав посилки, оскільки жінка чекала на коробку з парою жіночого взуття. Про курйозний випадок повідомляє інформаційний портал Polisia.kz

Неймовірна подія сталася в Абайській області у східній частині Казахстану. До місцевої поліції звернулася жінка, яка розповіла, що їй принесли коробку, набиту доверху невідомою речовиною зеленого кольору. Вона пояснила правоохоронцям, що чекала на пару взуття, яке замовила в інтернеті.

Поліцейські приїхали до неї додому і з'ясували, що пізніше з жінкою зв'язався одержувач коробки, запропонувавши обмінятися посилками. Правоохоронці вирішили дочекатися приїзду господаря коробки з марихуаною та влаштували засідку.

У результаті поліцейські затримали "на гарячому" 34-річного чоловіка, який виявився мешканцем райцентру. Вони з'ясували адресу затриманого та влаштували в його будинку обшук. Під час обшуку слідчі виявили чотири обмотані скотчем коробки з речовиною рослинного походження та специфічним запахом, аналогічним тому, що був у переплутаній кур'єром посилці.

Як виявилося, у коробках була висушена марихуана. Загалом у домі затриманого знайшли 72, 2 кг наркотичної речовини. За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 297 КК Республіки Казахстан, а самого затриманого на час слідства помістили до ізолятора тимчасового тримання (ІТТ).

Раніше повідомлялося, що на думку вчених, часте вживання марихуани може бути набагато шкідливішим, ніж куріння звичайних сигарет з тютюном. У курців "травки" часто виникає емфізема — захворювання дихальних шляхів, при якому спостерігається незворотне розширення повітряних просторів у легенях.

На початку червня Кабмін України підтримав законопроєкт, який пропонує дозволити використання медичного каннабісу для лікування низки захворювань. У МОЗ уточнили, що препарати на основі канабісу зможуть допомогти людям із психічними розладами, отриманими під час війни.