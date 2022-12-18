Каннабис вместо туфель: в Казахстане женщина получила коробку, набитую марихуаной

Выяснилось, что курьер перепутал посылки и принес женщине чужую коробку. Позже ее хозяин предложил обменяться посылками, и когда приехал по адресу, попал в засаду, которую устроили ему полицейские.

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В Казахстане гражданка обратилась в полицию после того, как получила посылку с марихуаной. Как выяснилось, курьер перепутал посылки, так как женщина ожидала коробку с парой женской обуви. О курьезном случае сообщает информационный портал Polisia.kz

Невероятное событие произошло в Абайской области в восточной части Казахстана. В местную полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ей принесли коробку, доверху набитую неизвестным веществом зеленого цвета. Она объяснила правоохранителям, что ожидала пару обуви, которую заказала в интернете.

Полицейские приехали к ней домой и выяснили, что чуть позже с женщиной связался получатель коробки, предложив обменяться посылками. Стражи порядка решили дождаться приезда хозяина коробки с марихуаной и устроили засаду.

В итоге полицейские задержали "на горячем" 34-летнего мужчину, который оказался жителем райцентра. Они выяснили адрес задержанного и устроили в его доме обыск. В ходе обыска следователи обнаружили четыре обмотанные скотчем коробки с веществом растительного происхождения и специфическим запахом, аналогичным тому, что находился в перепутанной курьером посылке.

Как оказалось, в коробках находилась высушенная марихуана. Всего в доме у задержанного нашли 72, 2 кг наркотического вещества. По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 297 УК Республики Казахстан, а самого задержанного на время следствия поместили в изолятор временного содержания (ИВС).

Ранее сообщалось, что по мнению ученых, частое употребление марихуаны может быть гораздо более вредным, чем курение обычных сигарет с табаком. У курильщиков "травки" часто возникает эмфизема — заболевание дыхательных путей, при котором наблюдается необратимое расширение воздушных пространств в легких.

В начале июня Кабмин Украины поддержал законопроект, предлагающий разрешить использование медицинского каннабиса для лечения ряда заболеваний. В Минздраве уточнили, что препараты на основе каннабиса смогут помочь людям с психическими расстройствами, полученными во время войны.