У Кривому Розі затримали ОЗУ, що постачало наркотиками всю Україну (фото, відео)

Злочинці, які сформували ОЗУ "Двадцатівські", отримували понад мільйон доларів прибутку на місяць завдяки власній нарколабораторії та налагодженим схемам продажу заборонених речовин.

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У Кривому Розі (Дніпропетровська область) до останнього часу діяв "картель", який постачав наркотиками всю Україну. Про це повідомляють в офіційному Телеграм-каналі Національної поліції.

За інформацією слідства, масштабне виробництво та розповсюдження наркотиків організували троє мешканців Кривого Рогу. Усі вони вже мали у минулому проблеми із законом і відбували покарання.

Мережа наркокартелю під назвою "Двадцатівські" складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. А потужності нарколабораторій дозволяли виготовляти щомісяця до 40 кілограмів готових психотропів.

[ + – ] "Двадцатівські" у Кривому Розі мали власну нарколабораторію Фото: Национальная полиция

Завдяки цьому злочинна організація лише за місяць своєї "роботи" отримувала понад мільйон доларів прибутку.

[ + – ] "Двадцатівські" отримували за місяць понад мільйон доларів чистого прибутку за поширені наркотики Фото: Национальная полиция

Крім того, організатори "Двадцатовських" навіть заручилися підтримкою кількох медіаресурсів, які поширювали на їхнє замовлення неправдиву інформацію про силовиків, які збирали матеріали про діяльність ОЗУ (організованого злочинного угруповання, — ред.).

У понеділок, 27 лютого, під час операції, в якій взяли участь 1200 силовиків, було затримано 37 членів злочинного угруповання. Серед них — десять ватажків.

Також силовики одночасно провели понад 200 обшуків у затриманих. В результаті правоохоронці вилучили:

понад $310 тисяч готівкою;

€103 тисячі;

понад 500 тисяч гривень;

зброю та патрони різного калібру;

боєприпаси;

понад 20 банківських карток;

40 автомобілів;

антикваріат (стародавні ікони та книги).

[ + – ] У Кривому Розі в наркоторговців вилучили арсенал зброї та бокприпасів Фото: Национальная полиция

Всім затриманим вже повідомили про підозру щодо кількох статей Кримінального кодексу.

Нагадаємо, наприкінці січня киянин намагався непомітно переслати "солі" на 800 тис. грн. Житель столиці працював на один із нелегальних інтернет-магазинів. Правоохоронці затримали чоловіка із великою партією наркотику Альфа-PVP. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Фокус також писав про те, як минулого року в Казахстані громадянка звернулася до поліції після того, як отримала посилку з марихуаною. Як з'ясувалося, кур'єр переплутав посилки, оскільки жінка чекала на коробку з парою жіночого взуття.