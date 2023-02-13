Предлагали 2 млн: в РФ ГАИшники пытались "откупиться" от уголовного дела за взятку (фото)

Сотрудники ГИБДД в Краснодарском крае попались на мелком взяточничестве и, чтобы дело не дошло до суда, планировали подкупить следователя крупной суммой.

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В Краснодарском крае РФ дорожный инспектор предложил сотруднику Следственного комитета РФ взятку, чтобы избежать уголовной ответственности за другую взятку. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает портал 93.RU со ссылкой на Министерство внутренних дел РФ.

По данным журналистов, двоих сотрудников ГИБДД из Тимашевска Краснодарского края заподозрили в мелком взяточничестве, после чего один из них предложил взятку представителю СК в размере 600 тыс. рублей (около 300 тыс. грн), чтобы избежать ответственности, однако при передаче средств правоохранителя задержали силовики.

Фото: Telegram

В ходе следствия выяснилось, что начальнику отдела дорожной инспекции в регионе предложили стать посредником при передаче взятки. Подполковник предложил своим подчиненным уйти от ответственности за 2 млн рублей (около 1 млн грн).

В случае подтверждения этой информации сотрудники ГИБДД будут уволены и понесут уголовное наказание, а их руководство привлекут к дисциплинарной ответственности, уверяют в МВД. Журналисты 9 февраля связались с задержанным Зинченко, однако тот отказался от комментариев, заявив, что ему "неудобно говорить о себе".

Напомним, недавно в Московской области двое пьяных мужчин сообщили местной полиции о том, что они обнаружили украинскую "диверсантку", но сотрудники правоохранительных органов вместо нее арестовали нетрезвых заявителей.

А 7 февраля суд Читы второй раз оштрафовал мужчину за "дискредитацию" ВС после пересказа сна с президентом Украины Владимиром Зеленским.