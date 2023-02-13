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Предлагали 2 млн: в РФ ГАИшники пытались "откупиться" от уголовного дела за взятку (фото)

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Фото: Telegram | Гаишники в РФ пытались подкупить следователя, чтобы избежать наказания за взятку

Сотрудники ГИБДД в Краснодарском крае попались на мелком взяточничестве и, чтобы дело не дошло до суда, планировали подкупить следователя крупной суммой.

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В Краснодарском крае РФ дорожный инспектор предложил сотруднику Следственного комитета РФ взятку, чтобы избежать уголовной ответственности за другую взятку. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает портал 93.RU со ссылкой на Министерство внутренних дел РФ.

По данным журналистов, двоих сотрудников ГИБДД из Тимашевска Краснодарского края заподозрили в мелком взяточничестве, после чего один из них предложил взятку представителю СК в размере 600 тыс. рублей (около 300 тыс. грн), чтобы избежать ответственности, однако при передаче средств правоохранителя задержали силовики.

гибдд, сотрудник гибдд, полицейский Fullscreen
гибдд, сотрудник гибдд, полицейский Fullscreen
гибдд, сотрудник гибдд, полицейский Fullscreen
Фото: Telegram
гибдд, сотрудник гибдд, полицейский
гибдд, сотрудник гибдд, полицейский
гибдд, сотрудник гибдд, полицейский

В ходе следствия выяснилось, что начальнику отдела дорожной инспекции в регионе предложили стать посредником при передаче взятки. Подполковник предложил своим подчиненным уйти от ответственности за 2 млн рублей (около 1 млн грн).

В случае подтверждения этой информации сотрудники ГИБДД будут уволены и понесут уголовное наказание, а их руководство привлекут к дисциплинарной ответственности, уверяют в МВД. Журналисты 9 февраля связались с задержанным Зинченко, однако тот отказался от комментариев, заявив, что ему "неудобно говорить о себе".

Напомним, недавно в Московской области двое пьяных мужчин сообщили местной полиции о том, что они обнаружили украинскую "диверсантку", но сотрудники правоохранительных органов вместо нее арестовали нетрезвых заявителей.

А 7 февраля суд Читы второй раз оштрафовал мужчину за "дискредитацию" ВС после пересказа сна с президентом Украины Владимиром Зеленским.