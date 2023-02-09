Пьяные россияне пытались сдать украинскую "диверсантку" в полицию, но пострадали сами

Украинка откровенно рассказала про свое отношение к войне, что взбудоражило выпивших мужчин. Полиция их гражданскую позицию не оценила и долго отказывалась ехать на вызов, рассказывают российские журналисты.

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В Московской области двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения сообщили местной полиции о том, что они обнаружили украинскую "диверсантку", но сотрудники правоохранительных органов не оценили это. Об этом сообщает российское медиа Baza.

Произошел курьез в ночь на 6 февраля, когда 51-летний Анатолий выпивал в квартире вместе с товарищем Олегом. В один момент алкоголь закончился, и один из них отправился в магазин за добавкой.

На улице Анатолию встретилась девушка в слезах, которую тот пожалел и пригласил в гости к товарищу.

"Застолье продолжилось втроем. За выпивкой девушка внезапно разоткровенничалась: рассказала, что приехала из Украины, что выступает против России и СВО, а также что делала схроны с оружием в Запорожье. Мужчины поняли, что пригрели у себя натуральную диверсантку и вызвали полицию. Сотрудники приехали только с третьего раза", — говорится в сообщении издания.

Все трое спустя некоторое время оказались в отделении полиции и мужчин сразу заковали в наручники из-за их нетрезвого состояния, а вот предполагаемую украинскую "шпионку" не тронули.

Девушка сняла кроссовки и Анатолий с Олегом начали требовать проверить ее обувь, но были проигнорированы. В итоге полицейских не впечатлила такая преданность россиян родине и спустя 12 часов их отпустили недовольных домой.

Напомним, что 8 февраля в Челябинске школьники подрались из-за национальности. В школу №5 забежало трое человек, после чего за ними в учебное заведение зашло еще трое мужчин в масках, которые были вооружены молотками. В результате один из учеников был госпитализирован.

7 февраля суд Читы второй раз оштрафовал мужчину за "дискредитацию" ВС после пересказа сна с Зеленским. К слову, в январе этот же районный суд Читы оштрафовал на 30 тысяч рублей еще и мать Ивана Лосева, которая поставила отметку "Нравится" в социальной сети под сообщением сына о гибели мобилизованных россиян.