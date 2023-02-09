П'яні росіяни намагалися здати українську диверсантку в поліцію, але постраждали самі

Українка відверто розповіла про своє ставлення до війни, що розбурхало чоловіків, які випили. Поліція їхню громадянську позицію не оцінила і довго відмовлялася їхати на виклик, розповідають російські журналісти.

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У Московській області двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння повідомили місцеву поліцію про те, що вони виявили українську "диверсантку", але правоохоронці не оцінили це. Про це повідомляє російське медіа Baza.

Стався курйоз у ніч на 6 лютого, коли 51-річний Анатолій випивав у квартирі разом із товаришем Олегом. В один момент алкоголь закінчився, і один із них вирушив у магазин по добавку.

На вулиці Анатолію зустрілася дівчина в сльозах, яку той пожалів і запросив у гості до товариша.

"Застілля продовжилося втрьох. За випивкою дівчина раптово розговорилася: розповіла, що приїхала з України, що виступає проти Росії та СВО, а також що робила схрони зі зброєю в Запоріжжі. Чоловіки зрозуміли, що пригріли в себе натуральну диверсантку і викликали поліцію. Співробітники приїхали тільки з третього разу", — йдеться в повідомленні видання.

Усі троє через деякий час опинилися у відділенні поліції, і чоловіків одразу закували в кайданки через їхній нетверезий стан, а ось ймовірну українську "шпигунку" не чіпали.

Дівчина зняла кросівки і Анатолій з Олегом почали вимагати перевірити її взуття, але були проігноровані. У підсумку поліцейських не вразила така відданість росіян батьківщині, і за 12 годин їх відпустили незадоволених додому.

Нагадаємо, що 8 лютого в Челябінську школярі побилися через національність. До школи №5 забігло троє людей, після чого за ними до навчального закладу зайшло ще троє чоловіків у масках, озброєних молотками. В результаті одного з учнів було госпіталізовано.

7 лютого суд Чити вдруге оштрафував чоловіка за "дискредитацію" ЗС після переказу сну із Зеленським. До речі, у січні цей районний суд Чити оштрафував на 30 тисяч рублів ще й мати Івана Лосєва, яка поставила позначку "Подобається" в соціальній мережі під повідомленням сина про загибель мобілізованих росіян.