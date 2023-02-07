Суд Чити вдруге оштрафував чоловіка за "дискредитацію" ЗС після переказу сну із Зеленським
Російський суд вирішив, що дії жителя Чити образливі, та повторно оштрафував його за сон із президентом України. Перший штраф чоловік отримав у грудні.
Жителя російської Чити двічі оштрафували після сну, в якому побачив президента України Володимира Зеленського. Про це постраждалий Іван Лосєв розповів порталу "Медиазона".
Центральний районний суд Чити виписав чоловікові два штрафи в розмірі 35 тисяч рублів за статтею про "дискредитацію" російської армії. Причиною стало інтерв'ю для телеканалу "Дождь" і ВВС News, де той розповів про такий самий штраф у грудні за пост із переказом сну про Володимира Зеленського.
"На мене написали два доноси дві різні жінки: одна з Примор'я, інша начебто з Чити. Одній не сподобався мій ефір на "Дожде". Іншій не сподобалося відео від "Бі-бі-сі" в моїй стрічці. Обидва [доноси] будуть адміністративками", — розповідав Лосєв.
До речі, у січні цей районний суд Чити оштрафував на 30 тисяч рублів ще й мати Івана Лосєва, яка поставила позначку "Подобається" в соціальній мережі під повідомленням сина про загибель мобілізованих росіян.
1 лютого Неллі Лосєва отримала ще один штраф, який проходить за статтею про неповагу до держави (частина 3, стаття 20.1 КоАП). Усе через те, що вона поставила "лайк" до зображення з текстом: "Для відвідувачів моєї сторінки: Путін — *****, Крим — це Україна, Росія веде війну з Україною".
Нагадаємо, що 3 грудня жителя РФ звинуватили в "дискредитації" армії за сторіс про сон із президентом України. За словами автора посту, він попросив зробити із Зеленським селфі, але на цьому сон обірвався. У російській ФСБ визнали цей пост і ще п'ять інших "дискредитацією" ЗС РФ.
Уже 12 грудня суд покарав чоловіка, який переказав свій сон із Зеленським. Івана Лосєва оштрафували на 30 тисяч рублів, і таке покарання було винесено після кількох постів 26-річного чоловіка, який критикував мобілізацію в Росії.