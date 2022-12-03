Наснився Зеленський і ЗСУ: жителя РФ звинуватили в "дискредитації" армії за сторіс про сон (документ)
За словами підозрюваного Івана Лосєва, донос на нього написали лише після публікації про сон, у якому був Зеленський, а інша критика війни в Україні залишилася непоміченою. Російські силовики відстежували публікації користувача приблизно пів року.
Мешканця Чити Івана Лосєва звинуватили в "дискредитації" російських військ після того, як він розповів у Instagram-сторіс, що йому наснилися українські військовослужбовці, які на чолі з президентом України Володимиром Зеленським затримують російських мобілізованих. Про це повідомляє Telegram-канал "Астра".
"Сьогодні наснилося, що мене мобілізували, привезли в якийсь підготовчий табір, і в цей момент туди вривається ЗСУ на чолі з Зеленським, усіх скрутили, — так описував сюжет свого сну мешканець Забайкальського краю в соцмережі. — Зеленський проходить повз мене, і каже: "О, я твої сторіси в інсті бачив, Слава Україні!", я йому відповідаю: "Героям слава!"
За словами автора посту, він попросив зробити із Зеленським селфі, але на цьому сон обірвався.
У російському ФСБ визнали цей пост і ще п'ять інших "дискредитацією" ЗС РФ.
У матеріалах справи йдеться про те, що донос на Лосєва писав оперуповноважений силового відомства Забайкальським краєм старший лейтенант Д.В. Волков.
За словами фігуранта справи, ФСБшник із Забайкальського краю, що приблизно за 400 км від Чити, відслідковував його публікації в Інстаграм приблизно з травня та на повному серйозі переписував у протокол опис сну.
В інтерв'ю журналістам користувач, який переслідується за висловлювання в соцмережах, сказав, що подібними діями спецслужби РФ ще більше дискредитують свою армію.
Примітно, що справу було заведено лише після Instagram-сторіс з описом сну із Зеленським, а інша критика війни в Україні залишилася непоміченою.
"Мої значно різкіші висловлювання були проігноровані, а от сон вони доклали до справи", — пояснив Лосєв.
Серед інших публікацій, долучених до справи, є й пост, присвячений числу загиблих в Україні російських військових. Згадується також, що деякі рішення російського президента Володимира Путіна були приурочені до дат, які стосуються "Третього рейху".
Так, 24 лютого 1920-го Гітлер вперше оголосив програму Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії, а 21 вересня 1925-го було видано розпорядження про формування підрозділів СС у всіх містах та районах Німеччини. Цього ж дня 2022 року Путін оголосив у Росії "часткову" мобілізацію.
Нагадаємо, що Путін збирається приїхати на Донбас. "Це ж регіон РФ", заявили у Кремлі. Поки що невідомо, коли кремлівський керівник відвідає окуповану частину України та куди поїде насамперед.
Раніше Фокус повідомляв, що постпред РФ зробив заяву про те, що з цього року Європа залишиться без російської нафти. Представник РФ в Австрії Михайло Ульянов вважає запроваджену стелю цін на сировину з РФ "антиринковою".