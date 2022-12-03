Наснився Зеленський і ЗСУ: жителя РФ звинуватили в "дискредитації" армії за сторіс про сон (документ)

За словами підозрюваного Івана Лосєва, донос на нього написали лише після публікації про сон, у якому був Зеленський, а інша критика війни в Україні залишилася непоміченою. Російські силовики відстежували публікації користувача приблизно пів року.

Related video

Мешканця Чити Івана Лосєва звинуватили в "дискредитації" російських військ після того, як він розповів у Instagram-сторіс, що йому наснилися українські військовослужбовці, які на чолі з президентом України Володимиром Зеленським затримують російських мобілізованих. Про це повідомляє Telegram-канал "Астра".

"Сьогодні наснилося, що мене мобілізували, привезли в якийсь підготовчий табір, і в цей момент туди вривається ЗСУ на чолі з Зеленським, усіх скрутили, — так описував сюжет свого сну мешканець Забайкальського краю в соцмережі. — Зеленський проходить повз мене, і каже: "О, я твої сторіси в інсті бачив, Слава Україні!", я йому відповідаю: "Героям слава!"

За словами автора посту, він попросив зробити із Зеленським селфі, але на цьому сон обірвався.

У російському ФСБ визнали цей пост і ще п'ять інших "дискредитацією" ЗС РФ.

[ + – ] Іван Лосєв

У матеріалах справи йдеться про те, що донос на Лосєва писав оперуповноважений силового відомства Забайкальським краєм старший лейтенант Д.В. Волков.

[ + – ] Матеріали справи про сон із Зеленським [ + – ] Матеріали справи про сон із Зеленським [ + – ] Матеріали справи про сон із Зеленським

За словами фігуранта справи, ФСБшник із Забайкальського краю, що приблизно за 400 км від Чити, відслідковував його публікації в Інстаграм приблизно з травня та на повному серйозі переписував у протокол опис сну.

[ + – ] Публікації у соцмережі

В інтерв'ю журналістам користувач, який переслідується за висловлювання в соцмережах, сказав, що подібними діями спецслужби РФ ще більше дискредитують свою армію.

Примітно, що справу було заведено лише після Instagram-сторіс з описом сну із Зеленським, а інша критика війни в Україні залишилася непоміченою.

[ + – ] Публікації у соцмережі

"Мої значно різкіші висловлювання були проігноровані, а от сон вони доклали до справи", — пояснив Лосєв.

Серед інших публікацій, долучених до справи, є й пост, присвячений числу загиблих в Україні російських військових. Згадується також, що деякі рішення російського президента Володимира Путіна були приурочені до дат, які стосуються "Третього рейху".

Так, 24 лютого 1920-го Гітлер вперше оголосив програму Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії, а 21 вересня 1925-го було видано розпорядження про формування підрозділів СС у всіх містах та районах Німеччини. Цього ж дня 2022 року Путін оголосив у Росії "часткову" мобілізацію.

Нагадаємо, що Путін збирається приїхати на Донбас. "Це ж регіон РФ", заявили у Кремлі. Поки що невідомо, коли кремлівський керівник відвідає окуповану частину України та куди поїде насамперед.

Раніше Фокус повідомляв, що постпред РФ зробив заяву про те, що з цього року Європа залишиться без російської нафти. Представник РФ в Австрії Михайло Ульянов вважає запроваджену стелю цін на сировину з РФ "антиринковою".