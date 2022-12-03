Приснился Зеленский и ВСУ: жителя РФ обвинили в "дискредитации" армии за сторис о сне (документ)

По словам подозреваемого Ивана Лосева, донос на него написали только после публикации о сне, в котором был Зеленский, а другая критика войны в Украины осталась незамеченной. Российские силовики отслеживали публикации пользователя примерно полгода.

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Жителю Читы Ивану Лосеву предъявили обвинение в "дискредитации" российских войск после того, как он рассказал в Instagram-сторис, что ему приснились украинские военнослужащие, которые во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским задерживают российских мобилизованных. Об этом сообщает Telegram-канал "Астра".

"Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, — так описывал сюжет своего сна житель Забайкальского края в соцсети. — Зеленский проходит мимо меня, и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!", я ему отвечаю: "Героям слава!""

По словам автора поста, он попросил сделать с Зеленским селфи, но на этом сон оборвался.

В российском ФСБ сочли этот пост и еще пять других "дискредитацией" ВС РФ.

[ + – ] Иван Лосев

В материалах дела идет речь о том, что донос на Лосева писал оперуполномоченный силового ведомства по Забайкальскому краю старший лейтенант Д.В. Волков.

[ + – ] Материалы дела о сне с Зеленским [ + – ] Материалы дела о сне с Зеленским [ + – ] Материалы дела о сне с Зеленским

По словам фигуранта дела, ФСБшник из Забайкальского края, что примерно в 400 км от Читы, отслеживал его публикации в Инстаграм примерно с мая и на полном серьезе переписывал в протокол описание сна.

[ + – ] Публикации в соцсети

В интервью журналистам преследуемый за высказывания в соцсетях пользователь сказал, что подобными действиями спецслужбы РФ еще больше дискредитируют свою армию.

Примечательно, что дело было заведено только после Instagram-сторис с описанием сна с Зеленским, а другая критика войны в Украины осталась незамеченной.

[ + – ] Публикации в соцсети

"Мои куда более резкие высказывания были проигнорированы, а вот сон они приложили к делу", — пояснил Лосев.

Среди других публикаций, приобщенных к делу, есть и пост, посвященный числу погибших в Украине российских военных. Упоминается также, что некоторые решения российского президента Владимира Путина были приурочены к датам, имеющим отношение к "Третьему рейху".

Так, 24 февраля 1920-го Гитлер впервые огласил программу Национал-социалистической немецкой рабочей партии, а 21 сентября 1925-го было издано распоряжение о формировании подразделений СС во всех городах и районах Германии. В этот же день в 2022 году Путин объявил в России "частичную" мобилизацию.

Напомним, что Путин собирается приехать на Донбасс. "Это же регион РФ", заявили в Кремле. Пока неизвестно, когда кремлевский руководитель посетит оккупированную часть Украины и куда поедет первым делом.

Ранее Фокус сообщал, что постпред РФ сделал заявление о том, что с этого года Европа останется без российской нефти. Представитель РФ в Австрии Михаил Ульянов считает введенный потолок цен на сырье из РФ "антирыночным".