"Это же регион РФ": Путин собирается посетить Донбасс, — Кремль

Пока неизвестно когда именно глава России планирует посетить оккупированные области Украины и куда направится в первую очередь.

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Президент России Владимир со временем должен приехать в оккупированный Донбасс. Об этом пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил российским журналистам, передает агентство "РИА Новости".

"Со временем это произойдет, конечно, это же регион Российской Федерации", — заявил официальный представитель Кремля. Он не уточнил, когда именно Владимир Путин может отправиться в поездку и какой населенный пункт планирует посетить в первую очередь.

Российские СМИ также поинтересовались, будут ли в России дальше призывать людей в армию. Дмитрий Песков, сославшись на слова Владимира Путина, заявил, что мобилизация в стране завершилась, и новой информации по этому поводу от президента не поступало.

До этого Дмитрий Песков уже опровергал слухи о подготовке к масштабной мобилизации в России, которую Владимир Путин может объявить во время послания к Федеральному собранию. В тот же день глава РФ поручил заняться созданием ресурса с документами воинского учета, который должен быть собран к апрелю 2024 года на основе данных о состоящих на воинском учете гражданах.

Во время беседы с журналистами Дмитрий Песков также рассказал, что Москва не признает потолок цен на российскую нефть, который планирует установить Европейский Союз. До этого российские власти заявили, что вовсе прекратят поставку нефти странам, которые введут ограничение, независимо от стоимости.

30 сентября Владимир Путин утвердил незаконную аннексию Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Он подписал так называемое "соглашение" о вхождении в состав России с лидером "ДНР" Денисом Пушилиным, главой "ЛНР" Леонидом Пасечником, а также коллаборантами Владимиром Сальдо и Евгением Балицким из Херсонской и Запорожской областей соответственно. По словам Владимира Путина, жители оккупированных регионов Украины "сделали выбор" в пользу РФ на псевдореферендумах.